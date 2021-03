Deal rond schilderij Constable in Rijksmuseum Twenthe kost Rijk 2,5 miljoen euro

Het Rijksmuseum Twenthe kocht in 2018 het schilderij 'A View of Hampstead Heath: Child’s Hill, Harrow in the Distance' van kunstenaar John Constable. Het museum betaalde ruim 2,8 miljoen euro voor het kunstwerk, maar het geld kwam nooit bij de kunsthandelaar in Londen terecht. Internetcriminelen die zich voordeden als de verkoper, gingen er met het geld vandoor.

Hoogoplopend conflict

Het Twentse museum en de Londense verkoper van het schilderij belandden daarop met elkaar in conflict over de schuldvraag. Na een eerdere rechtszaak, waarin de Londense kunsthandelaar in het gelijk werd gesteld, volgde een zogenaamd 'mediatietraject'. "Dit traject heeft ertoe geleid dat de aankoop van het schilderij alsnog doorgang kon vinden", schrijft demissionair minister Ingrid van Engelshoven vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

Schilderij 'A View of Hampstead Heath: Child’s Hill, Harrow in the Distance' (Foto: Rijksmuseum Twenthe)

Blij en opgelucht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betaalt eenmalig een bedrag van 2,5 miljoen euro aan het Rijksmuseum in Enschede, om daarmee de aankoop van het schilderij rond te krijgen. Daarmee heeft de komst van het schilderij naar Enschede in totaal ruim 5 miljoen euro gekost.

Directeur Arnoud Odding van Rijksmuseum Twenthe zegt blij en opgelucht te zijn dat het conflict opgelost is. De directeur wil verder niet ingaan op details van de schikking. Het schilderij van Constable gaat deel uitmaken van de permanente collectie van het Rijksmuseum. Het is voor het eerst te zien in de tentoonstelling Na de jacht!, die wordt geopend op het moment dat de coronamaatregelen het toestaan.

Geen spoor van de hackers

Het politieonderzoek naar de diefstal van het aankoopbedrag heeft overigens nog niet geleid naar de internetcriminelen, schrijft de demissionair minister. Daarmee blijft het onduidelijk wie er achter de hack zat. Het geld werd destijds op een rekeningnummer in Hongkong gestort.

John Constable (1776-1837) was een landschapsschilder. Het doek dat het museum kocht dateert uit 1824.