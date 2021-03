Stichting Weerribben-Wieden vernieuwt informatiepunten voor start nieuw toeristenseizoen

De stichting Weerribben-Wieden gaat de informatiepunten in de kop van Overijssel vernieuwen. Het is de bedoeling dat voor de start van het toeristenseizoen nieuwe informatieborden zijn geplaatst in Kalenberg, Belt-Schutsloot, Sint Jansklooster en Oldemarkt. In Blokzijl zijn afgelopen december al nieuwe borden geplaatst.

De stichting wil met de nieuwe informatieborden bezoekers verleiden het hele gebied te verkennen. Het plaatselijk belang van de verschillende plaatsen is nauw betrokken bij de ontwikkeling. Blokzijl dient als voorbeeld voor de andere plaatsen. In Blokzijl zijn de borden op de plek van het oude Toeristisch Overstap Punt (de TOP) en in het centrum neergezet.

Omgeving verkennen

Harold Viscaal, directeur Stichting Weerribben-Wieden: “Bezoekers kunnen rondom de informatiepunten hun auto parkeren en bijvoorbeeld met de fiets of wandelend de omgeving verkennen. Na de start in Blokzijl ben ik er trots op dat nu de volgende parels in het gebied volgen. Het is de bedoeling dat de informatievoorziening in heel Weerribben-Wieden op dezelfde herkenbare manier wordt weergegeven.”

Het is de bedoeling dat bezoekers met de nieuwe informatievoorziening een goed overzicht krijgen van wat er te doen is in de historische steden en de omgeving. Behalve de informatieborden geeft de stichting ook digitaal informatie die zich simpelweg laat samenvatten in dit ene zinnetje: het is er interessant en mooi!