De Boer over Weghorst: "Een verschrikkelijk moeilijke keuze, maar hij blijft in het vizier voor het EK"

"Op dit moment kies ik voor Luuk en ik snap heel goed dat het een hele delicate kwestie is. Een moeilijke kwestie voor Wout, maar ook zeker voor mij. Want Wout heeft het fantastisch gedaan en daarnaast heeft Luuk het ook gewoon heel goed gedaan bij het Nederlands elftal. We zitten in een periode met twee dagen rust en dan spelen we alweer een belangrijke wedstrijd. Dan overweeg je dingen en kies je toch voor Luuk op dat moment."

Zeker niet blij

De Boer zocht contact met de spits van Wolfsburg om uitleg te geven: "Ik heb Wout ook gebeld dat het verschrikkelijk moeilijk was. Hij was zeker niet blij en dat is ook normaal. Hij gaat in ieder geval op dezelfde manier door om het mij zo lastig mogelijk te maken. Hij is klopt verschrikkelijk hard op de deur, er zitten al een paar gaten in."

Vizier voor EK

"Het was verreweg mijn moeilijkste beslissing, maar op dit moment kies ik voor andere spelers. Luuk en Wout zijn vergelijkbare spelers. Je kunt ook zeggen je kiest voor alle twee, maar op dit moment kies ik alleen voor Luuk. Maar Wout heeft het fantastisch gedaan en ik waardeer hem zeer. We blijven hem volgen en hij zit zeker nog in het vizier voor het EK", sluit de bondscoach af.