Geboren in het keurige Diepenveen, maar nu dreigt Kim weg te zakken in de drek van drugs

Campagnes zijn er genoeg. 'Pas op met het verhuren van je schuur aan onbekenden!' Toch is de lokroep van het snelle geld soms te sterk. Zo ook voor Kim. Hij werd geboren in het keurige Diepenveen, maar lijkt nu weg te zakken in de drek van de drugscriminaliteit. Kim zei misschien iets te snel "ja" tegen onbekenden.

Vanachter een hippe bril met breedgerand montuur kijkt hij met open blik de camera in, de geboren Diepenvener Kim. Zijn stem komt helder de rechtszaal binnen. "Ik kan u goed horen hoor." Gekleed in felblauwe pullover en met geschoren hoofd verschijnt hij vanuit de gevangenis op het videoscherm.

Kim groeide op in de regio Deventer, doorliep als tiener het Alexander Hegius in de stad en trok daarna de wijde wereld in. Hij schopte het tot directeur van een verslavingskliniek, maar verhuurde zichzelf ook als dagvoorzitter en schrijver. Op internet is veel over Kim te vinden, hij omschrijft zichzelf als een ondernemende bestuurder, communicatief sterk en vernieuwend. Een creatieve duizendpoot.

A-typische verdachte

Nu staat Kim terecht voor betrokkenheid bij een crystal meth-lab. In een schuur op zijn boerenerf in het Gelderse Baak werd een dergelijk lab in aanbouw gevonden.

"Client is een atypische verdachte", zegt zijn Deventer advocaat Jan Vlug. "En ook al wist 'ie dat het niet helemaal koosjer was, hij is er toch ingetuind." Kim kreeg via via een verzoek of iemand zijn schuur mocht huren om een spuiterij te beginnen. De huurders boden een bedrag van zesduizend euro per week. Een ongewoon hoog huurbedrag, maar Kim kon het geld goed gebruiken. Hij had namelijk een dure 'hobby', coke snuiven.

Social skilled but sometimes breaking bad Crystal meth-verdachte Kim

Bijzonder natuurlijk als je jaren directeur bent geweest van een verslavingskliniek. "Maar Kim heeft een terugval gehad", zegt strafpleiter Vlug. "Hij wil zich graag laten opnemen in een verslavingskliniek." Vlug vraagt daarom de rechtbank om cliënt Kim uit de gevangenis te laten, tot aan het eindproces tegen hem.

"Ik wil graag naar een kliniek in de buurt van Zutphen", zegt Kim zelf. "Dan ben ik dichtbij de kinderen. Die heb ik nu al een poos niet gezien." De rechtbank gaat niet mee met het verzoek. Hij blijft voorlopig achter de tralies.

De rechtbank is bang dat Kim wederom de fout ingaat en zich inlaat met drugscriminaliteit. "Hij is verslaafd, verkeert in geldnood en is daardoor ook in deze situatie beland."

'Breaking bad'

De vraag is echter wat Kim precies heeft geweten van de praktijken in zijn schuur. Op zijn boerderij 'Erf Dolleman' was wel meer te huur. Zo was er een bed & breakfast en konden er vergaderingen worden georganiseerd. En ondanks de enorme huurvergoeding, is er (vooralsnog) weinig dat naar Kim wijst om hem direct in verband te brengen met het lab waar de extreem verslavende drug crystal meth werd gefabriceerd. Zo zijn er geen sporen als vingerafdrukken of DNA van hem in het lab aangetroffen.

Crystal meth kreeg voor veel mensen pas bekendheid door de hitserie 'Breaking Bad'. Des te opvallender is het dat Kim met zijn rockbandje Spanish Horse een zelfgeschreven nummer met dezelfde titel opneemt, kort voordat hij wordt aangehouden. Hij zingt: "Me, social skilled but sometimes still breaking bad......breaking bad."

Het lab in de schuur op zijn erf was net klaar voor productie. Volgens de politie is er zo'n half jaar aan gebouwd. Er was pas 3,4 liter van het goedje 'gekookt'. In de B&B van de boerderij werd een man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangetroffen. De man, met Zuid-Amerikaanse roots, geldt als tweede verdachte.

Op een handschoen die op de boerderij werd gevonden, zat het DNA van deze man. Het NFI onderzoekt nog verschillende andere spullen op aanwezigheid van DNA, zoals gasmaskers. Resultaten daarvan worden pas over enkele weken verwacht.

Meer methlabs

De man die werd aangehouden in de B&B op het boerenerf ontkent iets te weten van het lab. De grote vraag is of hij de connectie is naar een internationaal opererende drugsorganisatie, die achter het lab schijnt te zitten.

Begin dit jaar zijn negen personen aangehouden die de grote mannen achter verschillende crystal methlabs in Nederland zouden zijn. Naast het lab op de boerderij van Kim, zouden ze ook de financier zijn van eenzelfde type lab in Vroomshoop.

Onder de negen verdachten zitten twee mannen die de kopstukken van de organisatie zouden zijn, een 60-jarige Chileen en een 40-jarige Mexicaan. Uit spionagewerk van de recherche blijkt dat een van hen een aantal afspraken heeft gehad in Beerzerveld en Vroomshoop. Dat gebeurde op de achterbank van een auto. Hij sprak daar met een van de mannen die wordt aangeklaagd voor betrokkenheid bij het lab in Vroomshoop.

De veronderstelde leden van de internationale drugsorganisatie moeten zich binnenkort voor de eerste keer voor de rechter verantwoorden.

De inleidende rechtszaak tegen Kim zit er voor vandaag op. Hij kijkt wederom de camera in en zegt gedag tegen zijn raadsman: "Dag Jan". Advocaat Vlug antwoord: "Dag Kim." Het strafproces tegen hem gaat halverwege juni weer verder.