Avondklok begint vanaf tien uur, verder geen versoepelingen

De avondklok gaat vanaf volgende week woensdag (31 maart) vanaf tien uur in. Versoepelingen komen er voorlopig niet, omdat het aantal coronabesmettingen nog te hoog is. Dat hebben demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge vanavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie. "Ons eigen gedrag blijft de snelste weg naar de versoepelingen", was de boodschap van Rutte.

Gisteren maakten burgemeesters na het Veiligheidsberaad al duidelijk dat ze de avondklok een uurtje later wilden laten beginnen. Dit vanwege de zomertijd die vanaf zondag ingaat, waardoor het 's avonds langer licht is.

"Dit is het dringende advies van de burgemeesters en de politie, ook vanwege de handhaving", zei Rutte. Ook speelt mee dat half april de ramadan begint, de vastenmaand voor moslims. Die gaan na zonsondergang naar familie voor het breken van de vasten.

Geen versoepelingen

Tijdens de vorige persconferentie, op 8 maart, lieten Rutte en De Jonge nog doorschemeren dat vanaf 1 april mogelijk de terrassen open konden en ook het hbo en universiteiten weer fysiek les konden geven. Omdat het aantal besmettingen de laatste weken is gestegen naar ongeveer 6.500 besmettingen per dag, durft het kabinet het niet aan om die versoepelingen in te laten gaan.

Rutte: "Helaas ontwikkelden de cijfers zich niet goed. Maar we houden de modellen goed in de gaten. Als volgende week blijkt dat de cijfers meevallen, dan zullen we snel handelen."

Het advies om niet naar het buitenland af te reizen, wordt verlengd tot en met zaterdag 15 mei. Rutte: "Voor de zomervakantie kunnen we nog geen advies geven, we hebben wel goede hoop dat er dan meer mogelijk is."

Bedrijven

Voor bedrijven die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen, wordt door het demissionaire kabinet gewerkt aan een nieuw plan. "We houden een vinger aan de pols", stelt Rutte.

Ministers Wouter Koolmees, Wopke Hoekstra en Bas van 't Wout werken aan een nieuw plan om "bedrijven verder te helpen door de crisis en een nieuwe start te maken". Verdere details maakte Rutte hierover niet bekend.

Vaccineren

Half april verwacht minister De Jonge dat er vier miljoen prikken gezet zijn. Begin juni denkt De Jonge dat er elf miljoen prikken zijn gezet. Veertigers en dertigers zijn in die periode aan de beurt.

"Wanneer de zomervakantie begint heeft iedereen een prik kunnen krijgen die dit wil. Hoe hoopvol de vooruitzichten op de langere termijn ook zijn, de zorg voor nu blijft."

Op dinsdag 13 april volgt een nieuwe persconferentie.