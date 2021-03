Gemeente Kampen geeft deel eigen kunstcollectie weg

De gemeente Kampen geeft een deel van haar beeldende kunstcollectie aan non-profitorganisaties in de stad, zoals bijvoorbeeld scholen en verzorgingstehuizen. Het gaat om kunst die nu nog in het bezit is van de gemeente en die los staat van de museumcollectie. De kunst ligt te verfstoffen in het depot en Kampen vindt het belangrijk dat de kunst gezien wordt.

Het gaat voornamelijk om kunstwerken die tussen 1956 en 1987 zijn aangeschaft in het kader van de toenmalige BKR regeling. De BKR was een (sociale) regeling in Nederland waardoor kunstenaars in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen konden ver werven. Met het weggeven van een deel van deze collectie wil Kampen de opslag van beeldende kunst in het depot verkleinen en tegelijkertijd de aankleding van gebouwen in de stad een boost geven.

Gratis Kunst voor Non-profit organisaties

In totaal bestaat de kunstcollectie uit 574 kunstwerken, waarvan ongeveer de helft op dit moment in depot is opgeslagen. De rest hangt in het stadhuis of in andere openbare gebouwen. Het gaat om schilderijen, tekeningen, grafieken, sculpturen en keramieken.

Volgens de Kamper wethouder van cultuur, Irma van der Sloot, ligt er veel moois in het depot en dat is zonde. "Het is teveel kunst om het allemaal een mooie plek te kunnen geven in één van de gemeentelijke gebouwen. Dat is jammer, want kunst moet gezien worden." Daarom neemt Kampen het initiatief om de kunst weer zichtbaar te maken en anderen ervan te laten genieten.

Pop-up veiling

Non-profitorganisaties die belangstelling hebben kunnen zich binnenkort meldden, zodat ze mooie werken kunnen uitzoeken. Een speciale werkgroep heeft de hele collectie doorgespit en bepaald welke kunstwerken van culturele waarde zijn om te behouden. Die werken blijven in het bezit van de gemeente, het museum of gaan weer de archieven in.

Een deel wordt dus weggegeven en wat daarna nog overblijft wordt in eerste instantie aangeboden aan de kunstenaar die het gemaakt heeft. Als die er vanaf ziet dan wordt de kunst die daarna nog overblijft uiteindelijk verkocht aan inwoners van Kampen en andere belangstellenden. Dat gebeurt in een pop-up veilinghuis later dit jaar. De opbrengst daarvan komt uiteindelijk weer ten goede aan de kunst- en cultuursector in Kampen.

Het voorgenomen besluit om van Kampen om te ontzamelen wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant Belanghebbenden krijgen twee maanden de tijd krijgen om daarop te reageren.