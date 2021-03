Broers die worden verdacht van betrokkenheid bij dood Lotte hadden beiden relatie met haar

Dat houdt in dat de broers in hechtenis blijven tot ze een eerste keer voor de kinderrechter moeten verschijnen. Die zitting is bepaald voor 22 april. Vanwege hun leeftijd gebeurt dat achter gesloten deuren.

De twee broers zitten vast nadat 10 januari het ontzielde lichaam van Lotte werd gevonden in een sloot langs bedrijvenpark Het Wendelgoor, aan de rand van Almelo.

Relationele sfeer

Volgens bronnen rond het onderzoek was er sprake van een ruzie in de relationele sfeer. Beide broers hebben enige tijd een verhouding met Lotte gehad. Onafhankelijk van elkaar, maar met slechts een kort tijdsbestek daartussen. Nadat Lotte die middag samen met de twee broers had afgesproken aan de rand van Het Wendelgoor ontstond op een gegeven moment onenigheid.

Enige tijd later hebben de jongens hun vader gealarmeerd, waarna die ter plaatse ging. Een van de gezinsleden heeft vervolgens via 112 de politie gealarmeerd dat er 'iemand in het water' lag.

Op het moment dat de vader en zijn twee zonen kort daarop met een busje bij hun woning kwamen aanrijden, werden de vader en de oudste zoon ter plaatse ingerekend. De jongste verdachte werd de volgende dag aangehouden.

Verdrinking

Intussen is er uitvoerig onderzoek geweest naar de doodsoorzaak van Lotte. Hoewel de kans bestaat dat daar nooit volledig uitsluitsel over kan worden geboden, is vooralsnog het meest aannemelijke scenario dat Lotte door verdrinking om het leven is gekomen. Een andere optie is dat ze uiteindelijk is bezweken aan een combinatie van verdrinking, het letsel dat ze bij de ruzie opliep en onderkoeling. Dit blijkt uit forensisch onderzoek.

Jeugdkliniek

In aanloop naar de eerste zogenoemde pro-forma rechtszitting wordt de oudste broer volgende week overgeplaatst naar het forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim, dat bekend staat als het Pieter Baan Centrum voor jeugdige delinquenten. De jongste broer verblijft hier sinds kort. Beide broers worden hier de komende weken psychisch onderzocht en geobserveerd.

De oudste broer is recent achttien jaar geworden en daarmee dus meerderjarig, maar omdat beide broers ten tijde van de dood van Lotte minderjarig waren, is justitie uiterst terughoudend met het verstrekken van informatie.

Het gedenkteken voor Lotte, op de plek waar haar lichaam medio januari werd gevonden. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Het onderzoek is intussen nog steeds in volle gang. Daarbij probeert Bateleur 21 - zoals het rechercheteam heet - vooral te achterhalen waarover Lotte en de twee broers ruzie hebben gekregen. Maar ook hoe die ruzie er vervolgens uit heeft gezien. Beide broers worden in eerste instantie verdacht van moord dan wel doodslag.

Het rechercheteam probeert bovendien te achterhalen wat er na de fatale ruzie is gebeurd. De broers wordt immers - behalve moord dan wel doodslag - ook verweten dat ze hebben geprobeerd het lichaam van Lotte te doen verdwijnen. Daarbij staat de vraag centraal hoe Lotte in het water kon belanden.

Videobeelden

Bij de reconstructie van wat er die middag is gebeurd gaan videobeelden, afkomstig van beveiligingscamera's van omliggende bedrijven, een grote rol spelen. Aan de hand van deze beelden kan het rechercheteam namelijk onder meer een gedetailleerde tijdlijn van die middag maken.

Het rechercheteam dat de dood van Lotte onderzoekt heeft de beschikking over bruikbare videobeelden, gefilmd met een camera van een naburig bedrijfspand. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Volgens bronnen zouden echter met name de beelden van een aangrenzend bedrijf van groot belang kunnen zijn. Die beelden waren van matige kwaliteit, maar er is geprobeerd ze digitaal te verbeteren. Onbekend is of dat intussen is gelukt.

De vader is inmiddels op vrije voeten gesteld, maar blijft verdachte in de zaak.

De advocaten Hans Speijdel en Rob Oude Breuil, die beide broers bijstaan, willen niet reageren.