Uitbreiding museum Palthehof in Nieuwleusen met met pand in vorm van hooiberg gestart

Voorzitter Hilly Douma van Ni’jluusn van Vrogger over de uitbreiding: "We krijgen vaak veel spullen vanuit de bevolking, maar we hebben te weinig opslagruimte in ons museum. Naast de uitbreiding willen we ook het huidige museum aanpassen. Alles is nu feitelijk te klein: de ontvangstruimte, de filmruimte. Ook om groepen te ontvangen, dat wordt straks beter."

Andere plek Unioncollectie

Ook komt een gedeelte van de Unioncollectie van de bovenverdieping van het museum naar beneden. Het gebouw heeft geen lift en niet alle bezoekers kunnen via de trap. De bedoeling is om de bovenverdieping straks te gebruiken als depotruimte. "Eerst gaan we de nieuwbouw realiseren en vanaf oktober, als het museum normaal gesproken altijd dicht is, gaan we het museum een interne facelift geven. Het museum wordt met een ruimte van ruim honderd vierkante meter vergroot", zegt Douma.

De uitbreiding van het museum is in volle gang (Foto: Rieks Folkerts)

Bestuurslid Egbert van Zwol over de verbouwing: “We willen zo veel mogelijk zelf doen.” Hij noemt als voorbeeld de fundering en de vloer die daar opkomt. Er worden vrijwilligers benaderd om te helpen. Verder wordt samengewerkt met het Regionaal Techniek Centrum RTC Hardenberg, die in Nieuwleusen op De Grift is gevestigd. Leerlingen krijgen daar een beroepsopleiding voor de bouw.

Leden om geld gevraagd

Om alle plannen uit te kunnen voeren, denkt Van Zwol dat er een bedrag van ruim 300.000 euro nodig is . Een deel kan de vereniging uit de reserves betalen. Verder is de gemeente Dalfsen benaderd voor een subsidie. Alle leden hebben een brief ontvangen met het verzoek om een bijdrage te doen, zodat de vereniging geen geld hoeft te lenen.

Het bestuur hoopt dat de werkzaamheden zijn afgerond in 2022. Dan bestaat de vereniging 40 jaar. Ook in 2023 is het feest, want dan bestaat het museum 25 jaar.