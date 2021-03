Directeur Rijksmuseum Twenthe over deal Constable-schilderij: "Een hoofdpijndossier"

Het Rijksmuseum Twente werd in 2018 voor miljoenen euro's opgelicht bij de aankoop van het Constable-kunstwerk. Internetcriminelen die zich voordeden als de verkoper, gingen er met het de ruim 2,8 miljoen euro vandoor.

Met een eenmalige gift van 2,5 miljoen euro, van het ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap (OCW), kan het Rijksmuseum het juridische conflict rond de aankoop van het schilderij nu eindelijk beëindigen.

"Ik ben heel opgelucht dat het opgelost is", zegt directeur Arnoud Odding. "Het heeft 2,5 jaar geduurd. Het was echt wel een hoofdpijndossier. Het zou gek zijn als ik hier niet soms slapeloze nachten van had."

Hoe de transactie van 2,5 miljoen euro precies tot stond is gekomen, wil Odding niet zeggen. "Daar kan ik niet op ingaan, daarover hebben wij contact met het ministerie. We hebben het schilderij in 2018 betaald, daarmee is het ons eigendom geworden. Daarna is er schade ontstaan en voor die schade hebben wij de eenmalige subsidie gekregen."

Odding ontkent dat er twee keer voor het schilderij is betaald. "Dat is echt niet het geval. Het heeft alles te maken met de schade die we hebben geleden. Denk aan kosten voor advocaten, dat soort zaken."

Rekeningnummer uit Hongkong

Het museum uit Enschede sloot in juli 2018 een deal met een kunsthandelaar in Londen. Het museum kreeg uiteindelijk bankgegevens via de mail opgestuurd en werd overgehaald het overeengekomen bedrag van 2,85 miljoen euro op een rekening in Hongkong te storten.

"Je vraagt je natuurlijk voortdurend af: hoe heeft het zo fout kunnen gaan", zegt Odding daarover. "Het punt is alleen wel dat Hongkong een van de belangrijkste plaatsen in de wereld is op het gebied van kunsthandel. Het is dus helemaal niet gek als het ook via Hongkong had gelopen."

Spoor loopt dood

Odding verwacht niet het geld ooit nog weer terug te zien. De politie heeft een jaar geleden het onderzoek al afgesloten, omdat het spoor naar de daders dood liep. "Dit zijn heel professionele bendes, die zijn wereldwijd 24/7 actief. Ik denk niet dat wij dit nog kunnen gaan achterhalen", zegt Odding.