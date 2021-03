Directeur Veiligheidsregio IJsselland snapt aanpassing avondklok: "Mes snijdt aan twee kanten"

Het later laten ingaan van de avondklok is volgens Arjan Mengerink, directeur van de Veiligheidsregio IJsselland, een logische stap. "Ik snap het wel. Dat het langer licht wordt is gebruikelijk in het voorjaar, ook dit jaar. De burgemeesters willen de handhaving zo wat ontzien in de avonduren."

Om die reden gaat het demissionaire kabinet vanavond tijdens de persconferentie waarschijnlijk bekendmaken dat de avondklok vanaf tien uur 's avonds ingaat, in plaats van negen uur. In het Veiligheidsberaad gisteravond drongen de 25 burgemeesters hier al op aan. "De menselijke klok draait ook mee", weet Mengerink.

Wandelen

"De neiging is er om wat langer buiten te blijven als het langer licht is. Dat je de mensen wellicht ook wat ruimte geeft om met het licht buiten te wandelen en daar wat vertier te zoeken." Volgens Mengerink snijdt het mes zo aan twee kanten.

In IJsselland worden per week gemiddeld zo'n 150 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. "Dat is best nog wel veel. Maar op een half miljoen mensen valt het best nog wel mee. Mensen houden zich er over het algemeen aan, zeker doordeweeks." Het meer buiten willen zijn, zien de Veiligheidsregio's ook in het weekend, in bijvoorbeeld de binnensteden. "Maar ook in de parken zoals de Sallandse Heuvelrug of in Twente zie je het gebeuren. Dat kan 's avonds ook."

Ramadan

Burgmeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam pleitte daarnaast voor de aanpassing van de avondklok met het oog op de Ramadan. De vastenmaand voor moslims begint halverwege april.

"In deze regio wonen ook moslims en die doen ook aan de Ramadan", aldus Mengerink. "Vorig jaar hadden we hetzelfde in deze periode. Ik heb niet het idee dat het dit jaar heel veel anders zou moeten en kunnen gaan."

Mengerink denkt dat de afspraken van verleden jaar ook nu goed kunnen werken. "Dat we afspreken dat we ons houden aan de maatregelen. Daar is vorig jaar ook gelukt."