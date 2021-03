CDA Overijssel: onderzoek wat verbreden hele N50 kost

Er moet een onderzoek komen naar de kosten van het verbreden van de hele N50. Dat vindt het CDA in Overijssel, de grootste partij in Provinciale Staten. Statenlid Bart van Moorsel gaat het verzoek vandaag neerleggen bij gedeputeerde Bert Boerman.

De weg tussen de knooppunten Hattemerbroek en Emmeloord staat bekend als gevaarlijk. In Flevoland is de weg inmiddels volledig vierbaans en de rijrichtingen zijn er van elkaar gescheiden met een vangrail. In Overijssel is dat niet zo.

Dodelijke ongelukken

De N50 in onze provincie is grotendeels tweebaans, met hier en daar inhaalstroken. Op delen van het tracé zijn de rijrichtingen enkel van elkaar gescheiden met een dubbele doorgetrokken streep. Op die stukken gebeurden meerdere dodelijke ongelukken.

Tussen Kampen en Kampen-Zuid wordt de weg de komende jaren verbreed. Dat gebeurt voor het eind van 2023. De kosten daarvan bedragen in totaal zo'n twintig miljoen euro. Het Rijk betaalt daarvan de helft; de provincies Overijssel en Flevoland en de gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten, Noordoostpolder en Urk draaien op voor de andere helft.

Laatste stuk

Voor het stuk van knooppunt Hattemerbroek tot Kampen loopt inmiddels een onderzoek naar de kosten. Als dat ook wordt aangepakt, is het stuk van Kampen centrum tot aan de Ramspolbrug (de brug tussen Overijssel en Flevoland) als enige nog een tweebaansweg zonder fysieke scheiding tussen beide rijrichtingen.

We moeten voorkomen dat het beeld ontstaat dat als één deel wordt opgelost, dat dan het probleem opgelost is. Bart van Moorsel

Dat lijkt Van Moorsel een onwenselijke situatie. "We moeten voorkomen dat het beeld ontstaat dat als één deel wordt opgelost, dat dan het probleem opgelost is." De wens is het hele traject te verbreden, vervolgt hij. "Maar het kan best zo zijn dat als duidelijk is wat de kosten zijn, we zeggen: laten we de lobby voor het verbreden beperken tot een kleiner deel."

Alternatieve maatregelen

Het verbreden van de Eilandbrug is mogelijk te duur en dat zou een totale verbreding van de weg onhaalbaar maken. Daarom wil Van Moorsel ook alternatieve oplossingen laten onderzoeken. "Er zijn ook andere maatregelen denkbaar die de veiligheid vergroten", zegt hij. "Zoals het scheiden van de rijbanen met een vangrail."