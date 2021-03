Auping wil niet slapend rijk worden: bedrijf boekt ruim miljoen euro staatssteun terug

Beddenfabrikant Auping in Deventer betaalt geheel op eigen initiatief 1,2 miljoen euro aan ontvangen staatssteun terug aan de overheid. "We vinden dat we er op basis van het bedrijfsresultaat over 2020 geen recht op hebben", zegt Auping-woordvoerster Ine Stultjens.

"De regeling is bedoeld om bedrijven te helpen die in de problemen zitten als gevolg van corona. Dat is bij Auping niet het geval, het gestelde budget is gehaald", aldus Stultjens.

De corona-uitbraak begin vorig jaar leidde aanvankelijk bij Auping tot een forse omzetdaling. Uit voorzorg diende het bedrijf een aanvraag in voor de NOW1-regeling - de afkorting voor Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Auping kreeg een voorschot van 1,3 miljoen euro. Achteraf blijkt de beddenfabrikant aanspraak te kunnen maken op 1,2 miljoen. In plaats van een ton terug te boeken, maakt Auping binnenkort het volledige bedrag over aan de overheid.

'Geest van de regeling'

Volgens Stultjens speelt in deze beslissing mee dat Auping zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen. "Dat zit in de genen van ons familiebedrijf. Het bedrag houden, dat past niet in de geest van deze regeling."

Uiteindelijk is 2020 voor Auping een goed jaar geweest. De omzet steeg ten opzichte van 2019 met 15 procent naar 88 miljoen euro, terwijl de brutowinst 50 procent hoger uitviel en uitkwam op 10 miljoen euro.

Deze positieve resultaten zijn deels te danken aan de grootschalige productie van medische mond-neusmaskers waarop de fabrikant zich is gaan toeleggen. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met een aantal partners, benadrukt de woordvoerster. Maar de populariteit van Auping groeide volgens haar met name door de toegenomen aandacht voor een goede nachtrust in tijden van crisis. "Veel mensen zijn behalve in hun huis en tuin ook meer in hun slaapkamer gaan investeren."

Extra werk

Bij de eerste opdracht voor vier miljoen stuks mond-neusmaskers had Auping geen winstoogmerk. De overheid droeg toen het risico voor eventuele aansprakelijkheidskwesties. Later volgde een tweede opdracht voor tien miljoen exemplaren waarbij wel een winstmarge is aangehouden, maar nu ligt de zogenoemde derdenaansprakelijkheid bij Auping. Stultjens: "Het mooie is dat hierdoor honderd mensen extra aan het werk zijn. De productie gaat dag en nacht door en naar verwachting zijn we hier nog tot mei druk mee."

Los van de mondkapjes is de start van 2021 voor Auping ‘nog niet zoals we zouden willen en dus onzeker’, aldus de woordvoerster. "De goede resultaten van 2020 zorgen ervoor dat we een buffer hebben en we zien gelukkig wel dat de verkoop van onze producten aantrekt. Het is fijn dat ook onze klanten weer op afspraak mogen winkelen."