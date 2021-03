KNVB verwacht publiek in voetbalstadions in laatste speelrondes

De KNVB verwacht dat in de laatste speelrondes van dit seizoen in het betaalde voetbal weer publiek welkom is in de stadions.

De voetbalbond baseert zich op de uitspraken van demissionair coronaminister Hugo de Jonge, die op de persconferentie zei dat vanaf mei met gebruik van toegangstests en de CoronaCheck-app weer in beperkte mate iets mogelijk is.

Concreet en positief perspectief

"Nog niet eerder werd er zo concreet en positief perspectief geboden. Voor de competities in het betaald voetbal betekent dit in elk geval dat in de Eredivisie dan nog vier en in de Keuken Kampioen Divisie nog drie speelrondes plus play-offs met (beperkt) publiek gespeeld kunnen worden dit seizoen", aldus de KNVB in een verklaring die is opgesteld met de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie. "De weg naar publiek in de stadions ligt dus open en we zijn hier klaar voor."