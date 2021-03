GGD: ruim acht op de tien Twentenaren wil zich nu laten vaccineren

Dat de bereidheid om je te laten vaccineren met ruim een derde is toegenomen, wordt bij de GGD Twente enthousiast ontvangen. "Daar zijn we natuurlijk heel blij mee", zegt Erik Maarsingh van de gezondheidsdienst.

De GGD in Twente deed samen met het RIVM en andere GGD’s onderzoek naar de vaccinatiebereidheid. Inwoners konden de vragenlijst invullen van woensdag 10 februari tot en met zondag 14 februari. De resultaten zijn gebaseerd op antwoorden gegeven in die periode. In totaal hebben bijna 2500 Twentenaren de vragenlijst ingevuld.

"Aanvankelijk was het idee van: goh, willen mensen het vaccin wel hebben? Je ziet nu dat het heel helder is dat de vaccins veilig zijn. De bijwerkingen die mensen krijgen, zijn over het algemeen ook heel beperkt. Iedereen wil van deze situatie af, dat maakt dat mensen zich toch sneller laten vaccineren."

'Bereidheid stijgt verder'

Vooral in de leeftijdsgroep boven de 70 jaar is er volgens de GGD 'een enorme bereidheid' om je te laten vaccineren. "En ik verwacht dat die bereidheid nog wel hoger zal worden dan 84 procent", zegt Maarsingh. "Iedereen is deze situatie zat, ik ook. Je mist heel veel leuke dingen die je ook nodig hebt in je leven. Vaccineren is een goede oplossing, het is dé manier om uit deze situatie te komen."

"De bereidheid om je te laten vaccineren is enorm", zegt de GGD:

Waarom niet 24/7?

De GGD krijgt regelmatig de vraag waarom er niet 24 uur per dag geprikt wordt. "Dat zouden we heel graag doen. Wij vaccineren alles wat we binnen krijgen, alleen komt er heel weinig vaccin binnen per dag. We kunnen in vier uur tijd per dag al onze vaccins wegprikken. Je kunt dan wel 24 uur per dag open zijn, maar dat heeft geen enkele zin", aldus Maarsingh.

Naar verwachting kan er vanaf volgende maand fors meer geprikt worden. In Overijssel worden vanaf mei 100.000 prikken per week gezet, mits alle toegezegde vaccins dan op tijd geleverd zijn. In Twente gaat het om 55.000 prikken per week, in IJsselland om 45.000. "We zijn heel snel aan het opschalen, dus ik hoop dat we snel alle vaccins binnenkrijgen", zegt Maarsingh.