Bittere pil voor Overijssel: slechts zes in plaats van negen Kamerleden

De kruitdampen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn opgetrokken en de zetelverdeling is bekend. Daarmee is ook duidelijk welke kandidaten het gered hebben en zich mogen opmaken voor een plekje in de Kamer. Het aantal zetels dat bezet is door een Overijsselaar daalde van negen naar zes.

Na de verkiezingen van 2017 telde de Kamer aanvankelijk nog negen Overijsselse leden. Drie vielen er voortijdig af: VVD'er Han ten Broeke uit Delden vertrok zelf nadat een relatie met een fractiemedewerkster bekend werd, PvdA'er Sharon Dijksma uit Enschede werd wethouder in Amsterdam en VVD'er Malik Azmani uit Dalfsen ging naar het Europarlement.

Bleven er zes over: Frank Futselaar (SP) uit Zwolle, Edgar Mulder (PVV) uit Zwolle, Pieter Omtzigt (CDA) uit Enschede, Roy van Aalst (PVV) uit Hengelo, Maurits von Martels (CDA) uit Dalfsen en Daniel Koerhuis (VVD) uit Raalte. Onderweg kwamen er twee Overijsselse Kamerleden bij: Hilde Palland (CDA) uit Kampen stapte in nadat Sybrand Buma opstapte en GroenLinks Kamerlid Wim-Jan Renkema kwam in onze provincie (Steenwijk) wonen.

Komende jaren

Van de acht politici die tot het einde van Kabinet-Rutte III overbleven, zijn er vier opnieuw gekozen: Edgar Mulder, Pieter Omtzigt, Daniel Koerhuis en Hilde Palland. Wie we niet terugzien zijn Frank Futselaar en Roy van Aalst. Ze waren wel kandidaat, maar hun partijen verloren zetels en de twee vallen nu buiten de boot. Wim-Jan Renkema en Maurits von Martels stelden zich niet verkiesbaar.

Naast de vier blijvertjes telt Overijssel ook twee nieuwkomers. Thom van Campen uit Zwolle stond op plek zestien van de VVD-kieslijst, ruim voldoende voor een zetel. Caroline van der Plas uit Deventer veroverde als lijsttrekker van de nieuwe partij BoerBurgerBeweging ook een zetel.

Campagne

Daarmee is de campagne voor meer Overijsselaars in de Tweede Kamer niet bepaald succesvol te noemen. In aanloop van de verkiezingen verscheen er, onder het motto 'Nederland Slim Benutten', een website over de kracht van Oost-Nederland. Het doel was om het aandeel Overijsselaars in Den Haag te verhogen.

Op basis van het aantal inwoners van Overijssel (1,2 miljoen) ten opzichte van de 17,3 miljoen Nederlanders zou Overijssel tien Kamerzetels moeten bezetten. Onze provincie was al ondervertegenwoordigd tijdens de vorige kabinetsperiode, maar doet nu dus nog eens een stapje terug.