Toch nieuw onderzoek naar verzakte woningen rondom kanaal Almelo-De Haandrik

Er komt toch een nieuw onderzoek naar de problemen rondom kanaal Almelo-De Haandrik, waar honderden huizen zijn verzakt. Deltares en een aantal onafhankelijke experts van buiten het onderzoeksbureau gaan onderzoeken of piping, waarbij zand wordt weggenomen door grondwaterstroming, de oorzaak is van het verzakken van de woningen.

Ook hoogleraar geotechniek Stefan van Baars wordt betrokken bij het onderzoek. Van Baars schreef eerder dit jaar uit eigen beweging een kritisch rapport over de problemen rond het kanaal. Volgens de hoogleraar was de provincie van meet af aan de grip op het project kwijt.

Opvallende twist

Dat de provincie nu toch aanvullend onderzoek laat doen naar het kanaal, is opvallend. Het provinciebestuur stelde eerder dit jaar zelfs dat het rapport van Van Baars 'geen nieuwe inzichten biedt'.

De provincie bleef altijd vasthouden aan het omstreden onderzoeksrapport van Deltares, waarin geconcludeerd werd dat in veel gevallen niet met zekerheid is vast te stellen dat de schade aan de woningen veroorzaakt is door werkzaamheden aan het kanaal.

Volgens hoogleraar Van Baars is de belangrijkste oorzaak van de schade zandmeevoerende grondwaterstroming, in jargon ook wel piping genoemd. "Zie het als een soort interne erosie; er wordt zand weggenomen onder de funderingen en daardoor zakt alles weg", zei Van Baars eerder.

Bij de provincie zijn in totaal 386 schademeldingen binnengekomen vanwege schade door werkzaamheden aan kanaal Almelo-De Haandrik. Achttien meldingen zijn van na 16 juni vorig jaar. Die vallen daarom buiten de speciale schaderegeling.

Aanvullend onderzoek

De hoogleraar heeft onlangs met het provinciebestuur gesproken, waarna nu is besloten om aanvullend onderzoek te doen naar de problemen rond het kanaal. "We laten Deltares verdiepingsonderzoek doen, om te onderzoeken of piping het verklarend mechanisme is van de schade aan de panden in het gebied", zegt gedeputeerde Bert Boerman.

Naast Deltares wordt ook een groep experts van buiten het onderzoeksbureau betrokken bij het onderzoek. ""Zij gaan het onderzoek begeleiden en de resultaten op verschillende momenten in het onderzoeksproces toetsen. Het is onze intentie om ook de heer Van Baars te betrekken bij het onderzoek", aldus de gedeputeerde.

Voor het aanvullende onderzoek, waarvoor de PVV Overijssel eerder al pleitte, wordt op een aantal plekken langs het kanaal boringen gedaan. De provincie verwacht dat de resultaten eind juli bekend zijn. In het onderzoek wordt ook bekeken of de verzakkingen mogelijk veroorzaakt zijn door veenoxidatie.