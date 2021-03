Horecaondernemers in Delden zetten centrum af als protestactie

Eigenaren van zes verschillende cafés en restaurants in Delden hebben vanochtend het centrum afgezet door het terras op straat te zetten. De actie is bedoeld als protest tegen de sluiting van horeca en terrassen door coronamaatregelen. Bij de persconferentie gisteren bleek dat er opnieuw geen versoepelingen voor de horeca komen.

Een van de initiatiefnemers is Alco van Berkel, eigenaar van zowel hotel-brasserie De Zwaan als hotel-restaurant Carelshaven. "We hebben ons heel lang netjes gedragen, maar wij vinden dat er nu een signaal moet komen."

Begrip gevraagd

Winkeliers en andere ondernemers in het centrum van Delden zijn door de actie minder bereikbaar. De horeca heeft hen via een appje wel van tevoren op de hoogte gesteld: "Daarin vragen we om begrip en geven we uitleg over onze actie".

De gemeente Hof van Twente is niet ingelicht, omdat de angst bestond dat de actie dan vroegtijdig zou worden stopgezet.

Gevaar

Volgens de horeca ontstaat er geen gevaarlijke situatie door de afzetting. "We fungeren zelf als verkeersregelaars, zodat hulpdiensten als ze erdoor moeten, begeleid worden." Met de actie hopen de horecaondernemers op versoepeling van de regels of een volledige tegemoetkoming voor de horeca. Van Berkel: "We leveren nu zoveel geld in elke maand... En dat doen we al 34 weken lang."