Zeven jongeren over een jaar lang corona: "Ik houd het nog wel vol, maar soms is het moeilijk"

Volgens Sagar Bhagoe, jongerenwerker bij Alifa in Enschede, verschilt het heel erg hoe jongeren omgaan met alle coronamaatregelen. "De wat jongere doelgroep houdt het aardig vol. Maar jongeren uit de iets oudere doelgroep geven steeds meer aan dat ze écht, écht moe zijn. Ze missen hun baantjes, de weekenden waarin ze normaal gesproken uitgingen en het sporten."

'Je moet creatiever zijn'

Alifa probeert, ondanks alle beperkingen, toch activiteiten te organiseren voor hun jongens en meiden. "Wij hebben normaal gesproken inlopen bij het jongerencentrum en sportactiviteiten. Die kunnen wij maar heel beperkt aanbieden. Je mag naar binnen, maar alleen in kleine groepjes. Dus we kunnen nu alleen buitensport aanbieden. Je moet wat creatiever zijn", aldus Sagar.

Deze jongeren vertellen over hoe zij de coronacrisis ervaren:

Sport blijkt inderdaad een groot gemis. "Ik zit zelf op voetbal en ik vind het niks aan om alleen maar te trainen en onderlinge wedstrijden te spelen", vertelt de 15-jarige Dylano. "Van mij mag de competitie wel weer doorgaan, maar dan zonder ouders erbij." De 14-jarige Lamin is het daarmee eens. "Dat is iets wat je echt mist."

Betere cijfers

Een lichtpuntje van de afgelopen periode is dat ze weer 'gewoon' naar school mogen. "Daar ben je gemotiveerder en let je beter op", zegt Maaike (13). Daniel (14) geeft aan dat hij 'een beetje lui' werd van al die online lessen en de 12-jarige Najib zegt dat hij nu weer betere cijfers haalt. "Door de online lessen stond ik wel meer onvoldoendes dan daarvoor."

Door de lockdown en avondklok lopen ze een boel sociale activiteiten mis. Een terrasje pakken, een avondje naar de bios of een simpel verjaardagsfeestje. Het mag en kan allemaal niet. En dat is soms lastig, vindt Noa. "Je kunt niet even snel de stad. Alles is gesloten. Je moet altijd rekening houden met corona."

Overlast

Zorgt het gebrek aan bezigheden dan ook voor meer overlast op straat? Dat viel volgens jongerenwerker Sagar de afgelopen periode nog mee. "Tijdens de donkere winterdagen merk je dat het rustiger is. Alleen de zomerperiode kan het wel weer naar voren brengen. Het is dan langer warm, langer licht en iedereen wil naar buiten. Dus in dat opzicht gaat het wel toenemen, denk ik."

Deze jongeren geven in ieder geval aan het nog wel even vol te houden. "Maar soms is het wel moeilijk", zegt Maaike. Lamin is het met haar eens. "Ik hoop niet dat het nog heel lang duurt." Maar er zijn natuurlijk ook jongeren die nergens last van hebben. "Ik zoek gewoon zelf plezier op", aldus Noelle. "Nu kun je bijvoorbeeld niet naar het zwembad, maar dan verzin ik zelf iets leuks met vriendinnen. Voor mijn gevoel bestaat corona niet."