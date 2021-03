Grootste vaccinatielocatie van Twente opent de deuren (en zo ziet 'ie eruit)

Alleen de geluidsboxen aan het plafond doen nog vermoeden dat het bier hier eens zo rijkelijk vloeide. De evenementenhal Expo Twente is anno 2021 compleet gestript en is nu een strak ingerichte vaccinatielocatie. Maandag gaat de grootste vaccinatieplek van Twente open. Met 24 loketten, goed voor twaalf vaccinatielijnen.

"Hier kunnen we zo'n 2500 prikken per dag zetten. Dat betekent 30 prikken per uur", zegt projectleider Annelies Barrett. "Wij zijn klaar om de grote opdracht die er gaat komen uit te voeren, namelijk massaal vaccineren."

Wij namen alvast een kijkje:

Locatie op UT

De GGD nam begin dit jaar een nieuwe vaccinatielocatie in gebruik op het terrein van de Universiteit Twente. "De locatie op de UT gaat maandag sluiten, dat wordt een volledige testlocatie", zegt Barrett.

In Expo Twente worden maandag de vaccinaties met het AstraZenica-vaccin voor het zorgpersoneel voortgezet. Vanaf 12 april wordt er ook met het Pfizer-vaccin geprikt. De 70-plussers zijn dan als eerst aan de beurt.

Het is de bedoeling dat er vanaf mei 55.000 prikken per week worden gezet in Twente. Dat gebeurt dan niet alleen in de nieuwe locatie in de evenementenhal, maar ook in andere vaccinatielocaties waaronder in Oldenzaal, Hengelo en Markelo.