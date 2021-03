Woningcorporatie zorgt goed voor zeldzame vleermuizen in Steenwijk: "We houden ze warm en droog"

Samen met ecologen en de provincie zoekt de wooncoöperatie naar alternatieve woonruimte voor de zeldzame vleermuizen. Dat is lastig te vinden, want de dieren houden vooral van oude en slecht geïsoleerde huizen, het liefst met dakpannen.

De soort is zo zeldzaam dat er nog geen pasklare oplossing voor de diertjes bestaat en dus moet er wat nieuws worden bedacht of gebouwd. Daarbij komt dat de kraamtijd eraan komt en dan mogen de diertjes helemaal niet verstoord worden. Kortom, de verhuizing laat nog wel even op zich wachten.

"Trotse bewoners"

Voor Hanneke Kroes van Woonconcept zijn deze tijdelijke bewoners lastig, maar ook bijzonder. "Dit hadden we niet verwacht. Bij het eerste onderzoek voor we wilden gaan slopen, waren we ze niet tegengekomen. Maar het is ook wel weer uniek. Ons doel is altijd dat we de bewoners trots willen laten zijn op hun huis, en dit zijn nu wel heel bijzondere bewoners."

De verwarming in de sloopwoningen is zelfs aangezet voor de vleermuizen. "De diertjes zitten vlak voor de kraamtijd en hebben dan die extra warmte nodig om de jongen groot te kunnen brengen. Zolang ze geen andere plek hebben, zorgen we dat ze hier veilig kunnen blijven. We zorgen dat ze voor nu een goed plekje hebben."

Ecoloog Egbert Olthof met een soortgelijke vleermuis als de zeldzame meervleermuis (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Met rust laten

Hoeveel meervleermuizen er precies in de sloopwoningen zitten en of ze de huizen echt als kraamkamer gaan gebruiken, is nog niet bekend. Ecoloog Rutger Olthof onderzoekt dit met behulp van een bat-detector. De dectector maakt voor mensen onhoorbare frequenties van vleermuizen zichtbaar en hoorbaar.

Pas als er een goed alternatief voor de vleermuizen is gebouwd en de kraamtijd voorbij is, worden de diertjes aangezet om te verhuizen. De vleermuizen moeten wel zelf vertrekken, benadrukt ecoloog Rutger Olthof. "We gaan ze niet vangen of wegjagen. We zorgen er wel voor dat als ze zijn uitgevlogen dat alle kieren en naden in de huizen dicht zijn. We monteren dan ook speciale flappen waardoor ze er nog wel uit, maar niet meer in kunnen. Maar dat doen we pas als we ze een goed alternatief in de buurt kunnen bieden, zodat ze die gedwongen verhuizing overleven. Dat is uiteindelijk het doel."