Voormalig kopstuk CDA Overijssel zegt lidmaatschap CDA op om omgang met Omtzigt

Bouwien Rutten is niet langer lid van het CDA. De voormalig fractievoorzitter van het CDA in de Overijsselse Staten is 'zwaar teleurgesteld' in de manier waarop de CDA-top omgaat met Kamerlid Pieter Omtzigt. "Ik heb vanmorgen de knoop doorgehakt en mijn lidmaatschap opgezegd."

Publicaties in HP/De Tijd en de Telegraaf schetsten de afgelopen dagen een weinig florissant beeld van hoe de partijtop omgaat met het Enschedese Kamerlid. "Naar mijn beleving klopt het wat daar staat", zegt Rutten. "Na die artikelen had de partijtop direct op moeten staan, en eindelijk eens voor hem in de bres moeten springen. Dat ze dat niet hebben gedaan, daarin ben ik zwaar teleurgesteld."

Rutten noemt Omtzigt 'met recht' het beste Kamerlid, maar het CDA weet hem niet op waarde te schatten, stelt ze. "Dat het CDA niet goed met hem omgaat is al langer duidelijk. Een Kamerlid dat zijn taak uitvoert zoals het moet, zou juist op handen zou moeten worden gedragen."

Groepjes in de top

Volgens Rutten zijn dergelijke omgangsvormen geen uitzondering in de politiek. "Het is ook waarom ik als Statenlid gestopt ben; de manier van omgang met elkaar. Er is behoefte aan politiek die draait om de inhoud, maar dat is niet zo. Dit zegt iets over de hele politiek. Daarin zijn er te veel kleine groepjes in de top die alles bepalen."

Pieter Omtzigt haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen een grote hoeveelheid voorkeursstemmen. Alleen al in Overijssel waren dat er ruim 67.000. Meer dan de helft van alle CDA-kiezers in onze provincie stemde op Omtzigt.

Het CDA Overijssel plaatste een halfuur nadat Rutten op Twitter bekendmaakte haar lidmaatschap te hebben opgezegd onderstaand bericht op Twitter: