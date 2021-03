Cateraar Quick verliest laatste slag in zaak tegen gemeente Almelo

De gemeente Almelo had het recht om een dwangsom op te leggen aan cateringbedrijf Broodje bij de brug van de familie Quick in Aadorp. Dat oordeelt de Raad van State vandaag. Volgens de Raad is een commercieel cateringbedrijf in de loods aan de Peppellaan in strijd met het geldende bestemmingsplan. Met een dwangsom werd de familie gedwongen te stoppen met het cateringbedrijf. De gemeente Almelo is ook niet bereid om een ontheffing te verlenen.

Daarmee lijkt een definitief einde te zijn gekomen aan een jaren durende en geruchtmakende zaak tussen Quick en de gemeente. De familie kan een nieuwe start in de loods nu wel vergeten.

Naar aanleiding van de dwangsom die aan Quick was opgelegd, maakte de eigenaar van de loods ook een einde aan de huurovereenkomst. De familie zegt dat daardoor omzetschade is ontstaan. De biljartvereniging die van Quick onderdak kreeg in de loods en het cateringbedrijf kwamen op straat te staan. "De biljartvereniging is meegesleept in de afgrond", zegt Quicks raadsman Marcel Middelkamp.

Volgens Middelkamp is de dwangsom, van 500 euro per week met een maximum van duizend euro, onterecht opgelegd. En daarmee had de eigenaar van de loods ook niet het recht om de huur op te zeggen. "Zonder dwangsom had Quick gewoon door kunnen gaan", zegt Middelkamp in reactie op de uitspraak. Maar nu de Raad van State heeft besloten dat de dwangsom wel terecht is opgelegd, heeft Quick ook geen troef meer om de opzegging van de huur terug te laten draaien.

Buiten koken

De familie Quick mag nog wel de woning gebruiken die ook van de loodseigenaar is. Maar in die woning is geen keuken, omdat de familie die in de loods had geïnstalleerd. Volgens Middelkamp gebruikt de familie nu een provisorisch ingerichte buitenkeuken die tussen de woning en de loods in staat.