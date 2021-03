Advocaat Zwolse moordverdachte 'De Gier': "Ik zie geen bewijs dat hij op de crimescene is geweest"

De verdediging van de Zwolse moordverdachte 'De Gier' verwondert zich over de gang van zaken in het onderzoek naar zijn cliënt. "We waren echt verbaasd toen ons werd meegedeeld dat hij naast wapenhandel- en bezit ook wordt verdacht van de moord op Henk Wolters." Raadsman Den Otter ziet geen enkel bewijs dat 'De Gier' op de crimescene is geweest.

Vandaag werd bekend dat zijn cliënt, een 44-jarige Zwollenaar, verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Henk Wolters. Die werd op oudjaarsavond 2019 dichtbij zijn huis doorzeefd met kogels uit een machinegeweer.

Simpele mededeling

Het moordwapen werd vorig jaar september gevonden. Het lag, samen met verschillende andere wapens en munitie, begraven op een Zwols landgoed. Vorige week werd wapenhandelaar De Gier aangehouden voor betrokkenheid bij dat wapenarsenaal. Nu wordt hij dus ook verdacht van de moord. "Dat werd ons simpelweg medegedeeld", zegt zijn raadsman.

Wat de precieze rol moet zijn geweest van De Gier bij de moord op Wolters, wordt nog onderzocht. Advocaat Den Otter weet niet hoe de recherche tot de conclusie is gekomen dat z'n cliënt een rol heeft gespeeld in de moordzaak. "Ik weet niet of het om dna gaat, andere sporen, of een getuigenverklaring. Ik ken dat hele rechercheonderzoek ook nog helemaal niet."

Media

Wel laat Den Otter weten dat het allemaal "wel heel snel gaat". Een aantal dagen voor de aanhouding van De Gier plaatste RTV Oost een artikel, waarin stond dat de naam van de wapenhandelaar rondzong in 'het milieu'. Kort nadat De Gier via zijn advocaat bij de omroep kenbaar had gemaakt daar nerveus van te worden, werd hij aangehouden. "Ik vraag me af of de media-aandacht dit onderzoek in een stroomversnelling heeft gebracht."

Verdachte De Gier ontkent alle betrokkenheid en zwijgt verder.

Liquidatie

Henk Wolters stond bekend als een drugs- en wapenhandelaar. Voordat een strafproces tegen hem begon, werd hij op oudejaarsavond 2019 dichtbij zijn huis geliquideerd. Verschillende leden van zijn bende en afnemers stonden wel terecht. Tijdens die rechtszitting werd duidelijk dat Wolters veel zaken deed met De Gier. Na de wapenvondst ging in 'het milieu' al direct de naam van De Gier rond als mogelijke betrokkene.