Gestolen PostNL-bus aangetroffen in Hengelo

De PostNL-bus die dinsdagmiddag werd gestolen bij een overval in Enschede, is vandaag aangetroffen aan de Semmelweisstraat in Hengelo. Tips uit de omgeving leidden de politie tot de vondst van het voertuig.

"Het lijkt erop dat de bus gisterenmiddag daar al is geparkeerd en dat men daarna is vertrokken in een donkerkleurige auto", laat een woordvoerder van de politie weten. "We zijn dan ook op zoek naar mensen die dit mogelijk hebben gezien en meer informatie hebben. Dan kunnen ze zich via de bekende weg bij ons melden."

In de bus zaten op het moment van de overval tussen de 250 en 300 pakketten. Het is nog onduidelijk of deze nu ook terecht zijn. De politie heeft de bus in eerste instantie dicht gelaten en meegenomen voor onderzoek, dat plaatsvindt op een andere locatie. Er is nog geen aanhouding verricht.