Eerste steen duurzaamste basisschool Oldenzaal gelegd

Met de steenlegging is de bouw in de afwerkende fase beland. Het houten geraamte staat, vanaf nu gaat de rest vorm krijgen. Met een groen dak met begroeiing, 350 zonnepanelen en een warmtepomp is het nieuwe schoolgebouw aan de Hengelose weg bijna energieneutraal.

Duurzaamheidsplan

De verbouwing kan als het aan Koedijk ligt niet snel genoeg gaan. Ruim zeven jaar is hij bezig geweest met het realiseren van plannen voor de nieuwbouw. Dat hij vanochtend de eerste steen kon leggen, doet hem goed. “We waren echt toe aan een nieuw gebouw. Het oude pand was al decennia oud en had verschillende gebreken”, legt hij uit. “Nu kunnen we een eigentijds, multifunctioneel gebouw neerzetten dat voldoet aan alle nieuwe eisen.”

Dat de school toe was aan een nieuw gebouw is ook de gemeente niet ontgaan. “Dit was zo’n oud pand dat renoveren niet voldoende was”, zegt wethouder Rob Christenhusz. “Met de nieuwbouw kunnen we ons steentje bijdragen aan het duurzaamheidsplan waar we met z’n allen voorstaan.”

Multifunctioneel

De school wil graag meer zijn dan alleen een onderwijsgebouw. “Ook het kinderdagverblijf heeft hier straks een ruimte, maar ik sluit niet uit dat ook andere partijen gebruik kunnen gaan maken van de ruimtes”, aldus Koedijk. Het gebouw moet een multifunctionele ruimte worden binnen de buurt. “We hebben straks een podium en goede geluidsinstallaties, dus wellicht zijn er ook mogelijkheden voor de muziekschool.”

Groen schoolplein

Na de bouw van de school is het schoolplein aan de beurt. Ook dat moet zo duurzaam mogelijk worden, al zijn er nog geen besluiten genomen. “Bij zo’n duurzaam gebouw past alleen maar een groen schoolplein, met moestuin”, legt Koedijk uit. Met zowel oude als nieuwe speeltoestellen wordt het plein verder ingericht. “Een ruimte waar ouders leerlingen af kunnen zetten staat ook op de tekening, omdat dat voorheen door de ligging van de school wel eens problemen gaf.”

Hoe het schoolplein er precies uit gaat zien, ligt aan het budget. Enkele financiële tegenslagen maken dat er nog een keer goed naar het plan gekeken wordt. “We zijn aan het kijken naar bijvoorbeeld sponsors, maar ook leerlingen zijn bezig met acties om geld op te halen.” Hij merkt dat de bouw van de school erg leeft. “Ook de leerlingen kunnen niet wachten.”

Verhuizen

Wanneer de leerlingen gebruik kunnen maken van het nieuwe gebouw is even afwachten. De directeur hoopt in de zomervakantie te kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw, maar of dat gaat lukken is nog even de vraag. “Niet alleen het gebouw, maar ook het schoolplein moet af zijn. In mei weten we zeker of het gaat lukken.”

Vertraging heeft een rol gespeeld bij de bouw. “Met de sneeuwval in februari heeft de bouw even stilgelegen”, legt Koedijk uit. Ook een levering aan het begin van het project kwam wat later. “Ondanks dat liggen we vrij goed op schema.”