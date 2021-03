IC-afdeling Deventer Ziekenhuis kampt met personeelstekort en zoekt buddy's

Dat personeelstekort kan leiden tot serieuze problemen, waarbij de zorg in het gedrang komt. Voor IC-afdelingsmanager John Geurink zijn het dan ook spannende tijden, want het gaat nu allemaal nog net goed. "Bij een tekort moet je misschien wel bedden gaan sluiten en dat wil je in deze situatie ook niet. Het personeel wat er dan is, ga je overbelasten en dat is iets wat je niet wilt. Je komt dan in een vicieuze cirkel terecht, waardoor er nog meer personeel uitvalt", zegt hij.

Om zulke situaties te voorkomen worden er buddy's ingezet. Zij bieden een helpende hand op de IC-afdeling en verlagen het risico op personeelsuitval. Janet ten Brinke werkt normaal gesproken als aandachtfunctionaris huiselijk geweld en springt nu tijdelijk bij als buddy. Als oud IC-verpleegkundige weet ze hoe het eraan toegaat op zo'n afdeling.

"Het kan pittig zijn"

Volgens Janet is het werk op de IC erg arbeidsintensief en kan ze veel ondersteuning bieden als buddy. "Zij lopen constant in een blauw pak en moeten zich uitkleden als ze iets nodig hebben wat ergens anders ligt. Ik help ze dan met spullen aangeven en ook met opruimen. Ook loop ik weleens mee naar de CT-scan", vertelt ze.

Afdelingsmanager John hoopt dat er snel meer mensen zich aanmelden als buddy. Toch is niet iedereen geschikt. Zo moet je in het bezit zijn van minimaal een mbo-opleiding verpleegkunde en een BIG-registratie. Daarnaast moeten mensen ervaring hebben met werk in een ziekenhuis en moeten ze stevig in hun schoenen staan. "Het kan pittig zijn", aldus John.