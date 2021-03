Muziektherapeute Ariska neemt samen met haar patiënten cd op

Ze is een micro-platenbaas in levenden lijve. Ariska Groen uit Dedemsvaart schreef niet alleen de nummers voor haar debuutalbum, maar nam ook het gros van de instrumenten voor haar rekening. Waarbij ze versterking kreeg van een aantal van haar patiënten.

Ze was altijd al gek van muziek. "Als klein meisje begon ik ooit met dwarsfluitles en zingen vond ik mijn hele leven al leuk om te doen. Wat andere instrumenten betreft, bespeel ik eigenlijk van alles een beetje. Vanaf de middelbare school heb ik altijd in een coverband gespeeld."

Therapeutische muziek

Vandaag de dag werkt ze als muziektherapeute. Waarbij ze met name patiënten begeleidt die moeten revalideren. Voor hen is muziek niet zelden een therapeutische bezigheid. Een uitlaatklep. "Om te kunnen verwerken wat ze hebben meegemaakt. En muziek kan ook uitkomst bieden op momenten dat woorden tekort schieten."

Live optreden

Volgende week verschijnt haar debuutalbum 'Laat me nog even'. Uiteraard - in de geest van deze tijd - via de gebruikelijke digitale kanalen, maar ook nog 'gewoon' op cd. En als corona het toelaat, gaat ze later dit jaar met haar eigen band op pad voor een aantal liveoptredens.

Op de cd gaat het er gevarieerd aan toe. Van gevoelige ballades tot crunchy gitaren en ronkende orgels tot een vleugje nederfunk. "Ik schrijf vanuit mijn hart. Over dingen die mij raken." De titel van het album refereert aan het huidige hectische tijdperk: "We moeten altijd al zoveel. Daarom die titel: laat me maar even. Die titel straalt zoveel rust uit."

Tv-programma

Eerder manifesteerde Ariska zich als programmamaakster voor een plaatselijk tv-programma met ‘In duet met Ariska’. Ze maakte hier muziek met onder anderen Bertolf, Ralph de Jong, Inge van Calkar en JW Roy. Deze serie was de ultieme voedingsbodem voor een brok eigen liedjesschrijf inspiratie. Ook in haar werk als muziektherapeut schrijft ze regelmatig samen met haar clientèle. Zaken van en over het leven. Resultaat is een album met tien persoonlijke nummers, zorgvuldig samengesteld in de loop der jaren.

Werken met kinderen

Een van haar persoonlijke favorieten op het album? Dat refereert aan haar jeugdige patiëntjes. "Ik werk veel met kinderen. En dan zie je nog weleens dat zaken thuis niet altijd even lekker verlopen. Dat is moeilijk om te zien. Vooral omdat je daar als therapeute moeilijk invloed op kunt uitoefenen. Dit nummer is dan ook het meest geïnspireerd op de patiënten die ik zie."

Voor meer informatie: www.ariska-muziek.nl.