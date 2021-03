Toussaint verwacht snel publiek bij Heracles: "Er is licht aan het einde van de tunnel"

Toussaint verwacht snel publiek in Erve Asito: "Er is licht aan het einde van de tunnel"

Net als de KNVB verwacht ook Rob Toussaint dat in de laatste speelrondes van dit seizoen in het betaalde voetbal weer publiek welkom is in de stadions. Volgens de algemeen directeur van Heracles Almelo gloort er een sprankje hoop aan de voetbalhorizon.

"Zaterdag zitten er ook 5000 supporters bij Oranje", doelt Toussaint op de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in Amsterdam tegen Letland, waarbij wordt geëxperimenteerd met 5000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. "Dat geeft hoop."

Vechten

"Wij blijven dan ook vechten voor een vol Erve Asito, want een leeg stadion is helemaal niets. Wij willen onze fans op de tribune hebben. Ik snap dat het lastiger wordt als de cijfers weer oplopen, maar we hebben veel contact met de Eredivisie en de KNVB en blijven vechten voor onze achterban", vervolgt hij.

Eind april, begin mei

Toussaint mikt op de laatste dagen van april, of begin mei. "Elke wedstrijd met publiek is mooi meegenomen. Maar hoe meer publiek, hoe beter de sfeer. Dat is natuurlijk wat je wilt. Het is de charme van het voetbal", vervolgt Toussaint. "We zitten in een lastige tijd, maar er is weer wat licht aan het einde van de tunnel."

Eerdere resultaten

Aan het begin van het huidige voetbalseizoen werden nog bijna 130 wedstrijden gespeeld met beperkte aantallen toeschouwers in de stadions. Het verliep volgens de KNVB en Toussaint zonder problemen. "We hebben natuurlijk al een aantal duels gespeeld met publiek. De resultaten waren heel positief, dus hopelijk kan het nu ook weer", aldus Toussaint.