Kijkdag voor gratis kunst in de raadszaal van Kampen

In het depot liggen kunstwerken die tussen 1956 en 1987 zijn gemaakt, in opdracht van de gemeente. De collectie bestaat voor het grootste deel uit schilderijen en tekeningen. Wethouder Irma van der Sloot vindt dat deze kunst door iedereen gezien mag worden en wil ze daarom schenken aan maatschappelijke instanties. Denk daarbij aan scholen, verzorgingshuizen, stichtingen en verenigingen. Het is de bedoeling dat deze kunst op een plek komt die iedereen goed kan zien zoals een hal of en gang.

Raadszaal

Om deze instanties de gelegenheid te geven om de kunst eerst te bekijken, worden de werken tijdelijk in de raadszaal van het stadhuis in Kampen neergelegd. Wanneer dat zal zijn, wordt nog bepaald. Wel staat vast dat alleen op afspraak de kunst kan worden bekeken.

Eerste keus

De gemeente ruimt op die manier het depot op. Toch hebben de maatschappelijke instanties geen eerste keus. Die ligt bij de makers als die nog leven en bij hun nabestaanden. Als zij afzien van de kunst of als ze niet gevonden kunnen worden, mogen de maatschappelijke instanties een keuze maken. Wat er daarna nog overblijft, zal voor een zachte prijs worden verkocht aan belangstellenden. Daarvoor kan iedereen zich melden. Voorwaarde is wel dat de kunst ergens wordt opgehangen en niet te koop wordt aangeboden via bijvoorbeeld Marktplaats.

Nooit vertoond

Annemiek Jonker, de kunstbeheerder van de gemeente Kampen, zegt dat de kunstwerken zijn gerangschikt en gedocumenteerd. Op die manier is na te gaan aan wie de gemeente destijds de opdracht gaf om een werk te maken en wat er daarna met de kunst is gebeurd. De meeste werken hebben ooit wel ergens gehangen. Toch is er veel kunst destijds rechtstreeks naar het depot gegaan en nooit in het openbaar vertoond. Dat is zonde, zegt wethouder Van der Sloot.

Kampen had er voor kunnen kiezen om alle kunst te verkopen. De gemeente zit krap bij kas en verkoop zou goed uit kunnen komen. Van der Sloot verwacht niet dat er grote bedragen voor de kunst betaald zou gaan worden. Bovendien is het doel dat de kunst komt te hangen op plekken die makkelijk toegankelijk zijn en door veel mensen gezien kan worden.