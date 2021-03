Snoeiharde kritiek van gemeenteraad op optreden burgemeester Nauta over hack Hof van Twente

Van "u jokt te vaak en geeft geen fouten toe" tot "geen zelfreflectie en verantwoordelijkheid ontwijken": de raad in Hof van Twente is hard over het optreden van burgemeester Ellen Nauta. De cyberaanval gaat Hof van Twente zeker 3,5 miljoen euro kosten, honderd euro per inwoner. De raad wil daarom een onderzoek naar de rol van burgemeester Nauta als portefeuillehouder ICT.

De opening van de vergadering begint met een 'mea culpa' van burgmeester Nauta. "Het college is bestuurlijk verantwoordelijk en ik ben verantwoordelijk als portefeuillehouder ICT. Ik bied mijn excuses aan aan de inwoners van de Hof van Twente." Dit excuus kon de raad niet heel erg bekoren. De kritiek was snoeihard. Van fractieleider Fred Rijkens van oppositiepartij PvdA die Nauta "u jokt te vaak en geeft geen fouten toe", tot CDA raadslid Arjan Mulder die de burgemeester "geen zelfreflectie en het ontwijken van verantwoording" verweet.

De cyberaanval was simpel

"Hello, need data back? Contact us fast." Die boodschap ontving de systeembeheerder van de gemeente Hof van Twente op 1 december 2020. Ook verschijnt een bericht over losgeld (50 bitcoin, met de koers van toen zo'n 750 duizend euro) op meerdere systemen en ligt het geprint op meerdere printers. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport naar een hack bij Hof van Twente.

'Dit kan iedereen overkomen'

Nauta is portefeuillehouder ICT en dus verantwoordelijk voor 'de puinhoop' die er nu is. De hack gaat de gemeente zeker 3,5 miljoen euro gaat kosten. Haar eerste uitspraak na de hack was "dit kan iedereen overkomen". Een gewraakte uitspraak, want uit onderzoek bleek nou juist dat de ICT-afdeling in de gemeente haar zaken niet voor elkaar had. De hackers werden welkom geheten met een letterlijk openstaande computerpoort en het wachtwoord 'welkom2020'. Dat, en nog meer omissies, bleken uit het rapport opgemaakt door onderzoeksbureau NIFR, dat vorige week openbaar werd.

Raad: aanvullend onderzoek

De gemeenteraad vindt dat Nauta probeert "weg te draaien voor verantwoordelijkheid". De raad wil daarom een nieuw diepgravend onderzoek naar de rol van het college en vooral naar de rol van de burgemeester. Wat heeft zij als portefeuillehouder ICT gedaan voor en na de hack? De raad eist ook inzage in de contracten met het Enschedese Switch IT, de leverancier van veel ICT-diensten. Die heeft op haar website al laten weten zich niet verantwoordelijk te voelen. Intussen is er sprake van een juridische strijd over de schuldvraag, waarbij het natuurlijk gaat over of de gemeente schade kan verhalen op Switch IT.