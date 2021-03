Forse stijging aantal woningbranden in IJsselland, daling in Twente

In aantallen ontlopen IJsselland en Twente elkaar niet eens zoveel, blijkt uit de cijfers van het Intituut voor Fysieke Veiligheid. Waar de brandweer in Twente vorig jaar 170 keer ter plaatse was bij een woningbrand, was dat in IJsselland 194 keer. Het verschil zit in de vergelijking ten opzichte van 2019.

In Raalte brak vorig jaar maart brand uit in een hoekhuis. De schade was groot (Foto: NewsUnited/Jan Willem Klein Horstman)

Twente noteerde in 2019 nog ruim tweehonderd woningbranden, vorig jaar bleef die regio daar ruim onder, terwijl IJsselland hard op weg was de grens van tweehonderd te slechten. De teller bleef uiteindelijk steken op 194 woningbranden waarbij de brandweer ter plaatse was.

Enschede koploper

Als je kijkt naar het aantal woningbranden in Overijssel, dan steekt Enschede daar met kop en schouders bovenuit. De stad telde vorig jaar 54 woningbranden. Zwolle volgt met 41 woningbranden.

In Enschede brandde augustus vorig jaar een woning uit aan de Burgemeester Jacobsstraat (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Toch vallen de cijfers in Enschede en Zwolle mee als je het aantal branden afzet tegen het aantal woningen dat een gemeente telt. Meer huizen betekent statistisch gezien ook een grotere kans op een woningbrand.

Zwolle

Zwolle kwam gisteren nog in het nieuws toen brand uitbrak in een appartementencomplex in de stad. Oorzaak van die brand is brandstichting. Twee personen zijn aangehouden.

Diep in het rood

De steden in Overijssel doen het zo slecht nog niet. Drie gemeenten in de Kop van Overijssel springen er negatief uit, net als de gemeente Hardenberg. Die gemeenten zijn op onderstaand kaartje rood gekleurd, omdat ze meer dan tien woningbranden per jaar tellen op tienduizend woningen.

Staphorst

Ter illustratie: Staphorst telde vorig jaar maar acht woningbranden waarbij de brandweer ter plaatse kwam. Dat zijn er veel minder dan in de gemeente met de meeste woningbranden, Enschede.

Maar als je het aantal woningbranden in Staphorst afzet tegen het aantal woningen, scoort Staphorst 13,5 brand per tienduizend woningen. Enschede noteert iets meer dan zeven woningbranden per tienduizend woningen.

Hellendoorn en Dinkelland kunnen de beste cijfers in Overijssel overleggen. Die gemeenten telden in 2020 maar twee woningbranden waar de brandweer ook daadwerkelijk naar toe moest.