Wat vind jij: is het de verantwoordelijkheid van jouw werkgever dat jij thuis niet gehackt kan worden?

Om burgers en organisaties beter te beschermen tegen cybercriminelen, moeten ze weerbaarder worden gemaakt, stelt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Ook in onze provincie zijn hacks en datalekken aan de orde van de dag. In de gemeente Hof van Twente ligt burgemeester Ellen Nauta onder vuur vanwege haar optreden na de cyberaanval op de gemeentelijke systemen. De hack gaat de gemeente zeker 3,5 miljoen euro gaat kosten.

Lek autogarages

Vandaag bleek ook nog eens dat de privé-adressen en telefoonnummers van mogelijk 7,3 miljoen Nederlanders in handen zijn gevallen van criminelen. Ze zijn gestolen bij een bedrijf dat autogarages ict-diensten aanbiedt.

Oftewel, op allerlei niveaus zijn cybercriminelen actief. Ook thuiswerkers zijn voor hen een aantrekkelijk doelwit, zeker sinds het begin van de coronacrisis. Thuiswerkers loggen vaak met hun privé laptop in op de kantooromgeving, via een netwerk dat minder beveiligd is dan in een zakelijke omgeving.