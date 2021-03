Rianne Schuurman uit Nieuwleusen: "Cooking Bag is duurzaam en je krijgt meer vrije tijd"

Schuurman is trots op de Cooking Bags, die door haar inzet nu in ons eigen kikkerlandje worden gemaakt.

Oorspronkelijk komen de kooktassen uit Ghana. Daar zag Schuurman de uit de kluiten gegroeide theemutsen voor het eerst. "Ik ontmoette daar Ellen Seldenthuis, een Nederlandse die samen met Ghanese vrouwen al jarenlang Cooking Bags produceert voor met name de Ghanese markt.

Duurzaam alternatief

"Ik was meteen enthousiast. Je hoeft het eten maar even te koken en zet de pan dan in de Cooking Bag. Het eten gaart vanzelf verder, de vitamines blijven behouden en de maaltijd blijft lang warm. Hier kun je er gas of elektriciteit mee besparen.

In Ghana hoeven er minder bomen door worden gekapt. "Ze koken daar vooral op houtvuur. Bovendien hoeven vrouwen en kinderen door de Cooking Bag minder lang in de ongezonde kookrook te staan."

De Cooking Bags zijn in veel kleuren te bestellen. (Foto: James Nyirenda)

Behalve het duurzame karakter van de Cooking Bag is er nog een ander voordeel wat Rianne Schuurman enorm aanspreekt. "Je kunt er tijd mee besparen. Je laat de soep of het stoofpotje slechts vijf minuten koken. Daarna zet je pan in de Cooking Bag, doet het kussentje er op en trekt de zak dicht met het touw. Het gerecht gaart gewoon verder en blijft een paar uur lekker warm. Je hoeft er niet bij te blijven staan. Je kunt gewoon doen waar je zin in hebt."

Maatschappelijk verantwoord

Nederland moet ook aan de Cooking Bag, besloot Schuurman. "Maar wel maatschappelijk verantwoord." Ze richtte het bedrijf Cooking Bag Compagny op en zocht contact met sociaal ontwikkelbedrijf Afeer in Winschoten waar ze een professioneel naaiatelier hebben.

"De directeur was direct enthousiast." De Nederlandse versie van de Cooking Bag is gemaakt van hennepstof en gevuld met vezels van de vezelhennepplant. "Een plant die snel groeit, weinig water en voeding nodig heeft en wordt geteeld zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen."

Cooking Bag-projecten

Heel goedkoop is een Cooking Bag niet. "Ze kosten 79,95 euro", vertelt Schuurman. "Het ding verdient zichzelf terug omdat je energie bespaart. Bovendien gaat de opbrengst naar Cooking Bag-projecten in Ghana en Gambia."

De Cooking Bag is hier te bestellen.