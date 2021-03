Raadsleden Raalte vrezen vertraging opwaardering knooppunt N35 door conflict over huis naast Kruispunt Bos

Bos, eigenaar van het huis naast het kruispunt dat in de volksmond zijn achternaam draagt, zegt dat hem een rad voor ogen is gedraaid. “Ze verdraaien de boel, ze zoeken een uitweg. Maar nu hebben ze het voor elkaar. Ik ga mijn huis voor 200.000 euro verbouwen.” Recentelijk is er een nieuwe rieten kap op zijn huis geplaatst. Kosten: 50.000 euro.

Op het huis wordt een nieuwe rieten kap geplaatst (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Geen toestemming om te bouwen

De bewoners van het huis naast de kruising van de N35 en de N348 willen best weg. Sterker nog: ze hebben sinds 1997 al een ander stuk grond in bezit waar ze graag willen gaan wonen. Hemelsbreed zo’n twee kilometer verderop.

Maar juist de plek waar de familie Bos wil gaan wonen, is de oorzaak van de vastgelopen gesprekken. Een stuk grond van ongeveer drie hectare aan de Knapenveldsweg, kort buiten Raalte. Toestemming om zijn nieuwe huis daar te bouwen, krijgt Bos niet van de gemeente.

De eigenaren van het stuk grond zeggen in het verleden wel toezeggingen van de gemeenten en de provincie te hebben gekregen. “Ongelooflijk. De provincie had het goedgekeurd, maar de ambtenaar van de gemeente heeft het dood gemaakt. Ik ben door de gemeente voor de gek gehouden. Achter de afwijzing van de gemeente zit geen enkele logica”, verwijt Bos het gemeentebestuur. Een woordvoerder van de gemeente Raalte zegt dat bij de gemeente geen toezeggingen uit het verleden bekend zijn.

'Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler dit'

Bos zegt nog steeds bereid te zijn om het huis bij het kruispunt van de hand te doen, omwille van de aanpak van knooppunt Raalte. “Maar zeg nou eerlijk, al dat geld dat ik er nu instop. Dat is toch gewoon zonde? Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler dit.” Bos blijft wel met de provincie Overijssel in gesprek, die wil het huis van hem kopen om het kruispunt te verspijkeren.

Gemeente Raalte heeft vier argumenten tegen de nieuwbouw aan de Knapenveldsweg. Belangrijkste reden voor Raalte om de aanvraag te weigeren is dat de grond die Bos heeft gekocht, buiten de bebouwde kom ligt. “Duidelijk is wel dat dat er op deze locatie in het bestemmingsplan geen bouwmogelijkheid ligt (of lag)”, staat in ambtelijke stukken die de afwijzing onderbouwen.

De woning naast kruispunt Bos (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Ook stelt de gemeente dat het stuk grond dicht bij een natuurgebied ligt, het Knapenveld. Daarnaast ligt de kavel die Bos in 1997 gekocht heeft, volgens de gemeente te ver van de bebouwde kom. Als laatste tegenargument gebruikt Raalte gesprekken met omwonenden van de Knapenveldsweg. Een van de toekomstige buren zou bezwaar tegen het verstrekken van de bouwvergunning aantekenen.

'Niks kan, niks mag'

“We hebben aangeboden om meer stukken bos neer te zetten, de woning naar de andere kant van de kavel te verplaatsen… Niks mag, niks kan. Het slaat het echt helemaal nergens meer op,” zegt Bos.

Eerder richtte Wiebe Bos zich al tot de lokale politiek, in de hoop dat die gang in de zaak zouden krijgen. “Ik heb alle fractievoorzitters hier op bezoek gehad. Slechts één was tegen mijn bouwplan.”

Nieuwe rieten kap op huis naast kruispunt Bos (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Recentelijk besloot Bos om flink in zijn huidige woning te investeren. Naar eigen zeggen zo’n 200.000 euro. “Nu eerst de rieten kap, dat is al 50.000 euro. Daarna willen we het huis duurzamer maken: spouwisolatie, vloerverwarming, andere badkamer. Zonde van het geld, want uiteindelijk wordt de boel hier toch onteigend.”

'Flinterdunne argumenten'

Verschillende gemeenteraadsleden plaatsen vraagtekens bij de afwijzing om te mogen bouwen. "Er worden flinterdunne argumenten gebruikt", zegt Ben Nijboer namens Burgerbelang. "Voor het oog lijkt het mij een redelijk verzoek. Waarom mag die man daar niet bouwen?" Ook PvdA-raadslid Arie van der Wilt snapt de afwijzing niet: "Heel jammer dat ze hem geen toestemming geven."

Coalitiepartijen VVD en Gemeentebelangen lijken de deur op een kier te zetten voor Bos, om toch te mogen bouwen aan de Knapenveldsweg. "Wij zien er niet meteen een probleem in", aldus Alexander Kreule van de VVD. Jan Schokker zegt namens Gemeentebelangen dat hij vindt dat de gemeenteraad zo snel mogelijk met dit onderwerp aan de slag moet. "Jammer dat dit zo moet lopen." De derde coalitiepartij in Raalte, CDA, laat bij monde van raadslid Elroy Elshof weten dat ze nog geen standpunt over dit onderwerp hebben ingenomen. "Dat moeten we nog afstemmen." Wel vindt Elshof dat de wethouder er snel mee aan het werk moet.

Egbert den Daas van Lokaal Alternatief reageert bezorgd op de impasse die is ontstaan. "Dit is verontrustend. Dit kan nodeloos oponthoud veroorzaken."