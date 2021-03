Landelijke proeftuin: zorgreservisten ingezet in Twentse ziekenhuizen en instellingen

Voor Overijssel geldt vooralsnog Twente als proeftuin van de Nationale Zorgreserve, maar het is volgens 'bestuurlijk aanjager' Sabine Uitslag de bedoeling dat de zorgreservisten op termijn ook in de rest van de provincie worden ingeschakeld.

Zorgachtergrond

Het idee van de zorgreservist is vooral gericht op mensen die een zorgachtergrond en diploma hebben, maar inmiddels in een andere sector aan de slag zijn gegaan of met pensioen zijn. "De reservisten worden in tijden van crisis - zoals de huidige coronapandemie - ingezet. Vervolgens werken ze naast de reguliere zorgmedewerkers volgens een vast takenpakket."

Kandidaten kunnen zich aanmelden via het vandaag gelanceerde digitale platform. Daarmee maken ze volgens Uitslag deel uit van een community. "Op z'n Twents: een digitaal noaberschap. Het idee is dat je op deze manier als reservist wat voor 'jouw' Twente kunt doen."

Afgekeken van leger

Het idee van de zorgreservisten werd eind vorig jaar al gelanceerd. Het concept is afgekeken van het leger, waar al sinds jaar en dag oud-militairen als reservist kunnen worden ingezet ten tijde van een noodsituatie of bij personeelsgebrek.

Twentse proeftuin

Volgens voormalig Tweede-Kamerlid Sabine Uitslag, vroeger zelf werkzaam in de zorg, wordt er in andere delen van het land al proefgedraaid met de zorgreservist. Ze heeft nu het voortouw genomen om dit plan ook voor Twente door te voeren. "Intussen hebben de Twentse ziekenhuizen en meerdere zorginstellingen hun medewerking toegezegd bij het opzetten van deze proeftuin."

Twente proeftuin zorgreservisten (Foto: Archief RTV Oost)

Behalve de ziekenhuizen MST in Enschede en ZGT in Hengelo en Almelo gaat het daarbij om onder meer de zorginstellingen Carint Reggeland, Aveleijn, Thoon, en het Hospice Enschede. Ook de werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Oost-Nederland heeft het idee omarmd.

Bijscholing

Dat kandidaat-zorgreservisten wellicht al jaren niet meer in de zorg hebben gewerkt, hoeft volgens Uitslag geen beletsel te zijn. "Zo zitten we te denken aan online-trainingen om zo potentiële zorgreservisten bij te scholen. Zodat zij afgebakende activiteitenpakketten kunnen uitvoeren."

Bij de eerste coronagolf werden destijds ook oud-zorgmedewerkers ingezet. Maar in de praktijk leverde dat regelmatig problemen op doordat zorginstellingen moesten beoordelen waar deze medewerkers inzetbaar waren. Vandaar dat de werkwijze nu wordt omgedraaid: zorginstellingen bieden bepaalde hulpvraag aan en de zorgreservisten kunnen daar op inschrijven.

Takenpakketten

"Dat worden dus afgebakende activiteitenpakketten. Op die manier weet iedereen wat ze te wachten staat. Het moet de zorginstelling daadwerkelijk helpen in tijden van crisis en niet alleen maar extra werk opleveren."

Ook gepensioneerden met een zorgdiploma op zak zijn volgens haar van harte welkom. "Dat geldt ook voor mensen die nu al via een flexpool werken, zoals ik dat zelf ook doe. Ook zij kunnen als zorgreservist aan de slag."

Geen helden

De zorgreservisten staan volgens Uitslag straks náást de professional. "Het zijn geen helden ofzo die worden ingevlogen, maar serieuze menskrachten die effectief kunnen worden ingezet. Hoe deze activiteitenpakketten er precies voor Twente gaan uitzien en op welke wijze de nationale zorgreserve duurzaam kan worden neergezet, dat is iets wat we in de Twentse proeftuinen gaan uitvinden met elkaar."

Uitslag, die bestuurlijk aanjager is van het project, hoopt op tientallen zorgreservisten. "Stiekem hoop ik op een heus leger van 150 mensen."

Niet tijdelijk

Dat Twente officieel als proeftuin geldt, wil volgens haar beslist niet zeggen dat het om een tijdelijk project gaat. "Proeftuin wil in dit geval vooral zeggen dat we met al deze zorginstellingen alvast aan de slag gaan om de komende tijd uit te vinden hoe we dit uiteindelijk definitief vorm gaan geven. Ik ben iemand die het principe hanteert: we gaan beginnen en gaandeweg willen we ontdekken hoe het moet. Waarbij we vooral willen weten: wat werkt wel en wat werkt niet voor de Twentse ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar dat we dit een proeftuin noemen, houdt dus niet in dat het na een bepaalde periode weer voorbij is. Dit is iets dat we nu definitief en duurzaam gaan vormgeven. Vooral als we straks wellicht een vierde coronagolf krijgen of eventueel een andere crisis.

Praktische details

Een van de invullingen is hoe het moet met het salaris als bijvoorbeeld een computerexpert zich voor een of twee weken verdienstelijk wil maken als zorgreservist. "In het leger werkt het vaak zo dat -als een baas een idee sympathiek vindt- de werkgever het salaris doorbetaalt en de reservist aan de slag gaat. Maar hoe dit straks gaat met de zorgreservist dat is juist zo'n aspect dat in deze proeftuin aan de orde komt. Voor de invulling van allerlei praktische details staan we in nauw contact met Defensie om te kijken hoe het in het leger werkt met de reservist."

Volgens Uitslag zou het mooi zijn als de zorgreservisten al op korte termijn aan de slag kunnen. "Omdat ze nú nodig zijn. We zitten immers middenin die derde coronagolf. We gaan het meemaken nu. Indachtig de Twentse pragmatiek: niet lullen, maar poetsen!"

Aanmelden kan via: Nationalezorgreserve.nl