Communicatie gemeente Twenterand erg ingewikkeld: "Ik moet de teksten twee keer lezen"

Tijdens de laatste raadsvergadering haalde Reusken een nieuwsbericht van de gemeente aan. "Ik heb de teksten zelf twee keer moeten lezen en werd er niet wijzer van.” Het raadslid noemt het een zorgelijke zaak dat de gemeente niet op een duidelijke manier de inwoner weet te bereiken. “Eigenlijk moeten alle berichten, folders en flyers worden gecontroleerd door het Taalpunt.” Deze organisatie probeert laaggeletterdheid te bestrijden.

Dit is een deel van het nieuwsbericht waar Reusken het over heeft. Snap jij het wel?

De hotspotmonitor periodiek blijven uitvoeren. Met het vaststellen van de hotspotlijst, het op grond daarvan duurzaam veilig stellen archiefbescheiden en het aannemen van archiefbescheiden van andere archiefvormers en/of particulieren, blijft cultureel-erfgoed behouden.

Eigen verantwoordelijkheid

Het Taalpunt en de gemeente werkten eerder al samen. Zo controleerde het Taalpunt het coalitieakkoord en de begrotingen om die begrijpbaar te maken voor alle inwoners van Twenterand. De laatste tijd maakt de gemeente echter steeds minder gebruik van de diensten van het Taalpunt. Het feit dat bij de gemeente twee personele wisselingen hebben plaatsgevonden op de afdeling communicatie speelt daarbij ook een rol, volgens wethouder Bart-Jan Harmsen.

Harmsen vervolgt: “We kunnen het Taalpunt inschakelen en dat moeten we wellicht ook vaker doen, maar we moeten zelf ook in staat zijn dit goed te doen.” Hij wil dit bij de communicatie-afdeling gaan aankaarten. “We kunnen niet altijd wachten op het Taalpunt als er haast achter de stukken zit. Het is een waardevolle organisatie, maar we moeten ook zelf in staat zijn duidelijk te communiceren.”

Wake up-call

De wethouder benadrukt blij te zijn met de vragen die het PvdA/GroenLinks-raadslid heeft gesteld. “Dit is voor ons een wake up-call.” Marcus Elzinga (Gemeentebelangen Twenterand) vindt het gebruik maken van het Taalpunt zeer belangrijk, maar benadrukt dat ze meer geld moeten krijgen als de gemeente er meer gebruik van gaat maken. “We kunnen niet verwachten dat ze alles voor ons controleren als daar niet voldoende middelen voor zijn.”

Extra middelen

Een uitbreiding van de samenwerking tussen de gemeente en het Taalpunt zou zeker positief zijn, vindt Dianne Spaan, coördinator van Taalpunt Twenterand. “Het is misschien ook wel nodig, maar daar moet wel tijd voor worden gemaakt.” Ze benadrukt dat het Taalpunt geen controlerende rol heeft als het om berichtgeving vanuit de gemeente gaat. “Dat moet de gemeente in eerste instantie zelf doen. Als er meer inzet nodig is dan moet er vanuit de gemeente opdracht voor komen.” Daar zouden eventuele extra middelen ook nodig zijn.

De samenwerking in het verleden stemt haar positief. “Er zijn niet veel gemeenten die gebruik maken van een Taalpunt, dus dat onze gemeente dat doet is super. Ze zetten erg in op laaggeletterdheid en dat kunnen we alleen maar waarderen.”

"Jip-en-Janneketaal"

We nemen de proef op de som. Wat vinden de inwoners van het taalgebruik van hun gemeente? "Het wordt wel eens lastig opgeschreven”, aldus een oudere vrouw. “We begrijpen het vaak nog wel, maar het zou iets simpeler mogen.” Haar man vult aan: “Ik kom er vaak nog wel uit, maar denk dat het voor mensen die moeite hebben met taal echt te lastig is."

“Het zou af en toe wat meer in Jip-en-Janneketaal opgeschreven mogen worden”, aldus een mevrouw op de markt. “Als ambtenaar snap je het wel, omdat je veel kennis hebt over het onderwerp, maar als inwoner is het nieuws iets wat je voor het eerst leest. Dat mag wel wat duidelijker af en toe.”

Niet alleen het taalgebruik, ook de communicatie in het algemeen verdiend volgens de mensen op straat geen schoonheidsprijs. “Je leest snel over dingen heen, omdat het taalgebruik heel onduidelijk is”, legt Wendy uit. “Maar vaak wordt er voor mijn gevoel überhaupt niet gecommuniceerd.” “Ook op vragen die je als inwoner aan de gemeente stelt krijg je vaak geen antwoord”, vult Anne aan.