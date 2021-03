Vacature Lid Raad van Toezicht

Wegens het aanstaande vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht zoekt RTV Oost een toezichthouder die midden in de maatschappij staat en een goed gevoel heeft voor wat er speelt in Overijssel.

RTV Oost is dé regionale mediaorganisatie voor heel Overijssel. RTV Oost brengt nieuws, benadrukt de identiteit van de regio via diverse kanalen als internet, radio, tv, social media en de app en is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel.

RTV Oost is ‘thuis in Overijssel’, omdat de organisatie deel uitmaakt van én midden in de provincie staat. RTV Oost zoekt een toezichthouder die ook midden in de maatschappij staat en een goed gevoel heeft voor wat er speelt in Overijssel.

Lid Raad van Toezicht

Houdt integraal toezicht op het beleid van de directie, is klankbord, werkgever en ambassadeur.

Woonachtig en een netwerk hebbend in Overijssel. Breed maatschappelijk georiënteerd.

Kennis van de rol van toezichthouder, interesse in ontwikkelingen en innovaties in de media.

Empathisch, teamspeler, integer, betrokken, onafhankelijk en kritisch.

Meer informatie:

De werving en selectie is in handen van Beljon Westerterp. Kijk op beljonwesterterp.nl voor het volledige functieprofiel en de tijdsplanning. Het referentienummer van deze vacature is R2819. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Erik Traas, 06-22420742.