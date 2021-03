Eerste Sallands Kookboek in de maak: "Moest er echt een keer van komen"

"Het Sallands kookboek, dat moest er echt een keer van komen", vertelt Ellenbroek. "We hebben prachtige boerderijen, boerderijwinkels, de runderen die hier lopen. Fantastisch."

En daarom moedigt Ellenbroek in zijn kookboek ook juist aan de ingrediënten voor de gerechten vooral lokaal en bij boeren te kopen. "Ik heb er honderd opgenomen in het boek."

'Probeer eens bij de boer te kopen'

Waarom hij het zo belangrijk vindt dat er een Sallands kookboek komt? "Ik ben een rasechte Sallander en een beetje trots ben ik ook wel op Salland. Mensen moeten soms gewoon een klein duwtje in de rug hebben om te gaan koken met Sallandse producten. Dus niet uit de supermarkt, maar probeer nou eens bij de boer te kopen."

Of Salland echt een eigen keuken heeft, betwijfelt de auteur. "We hebben wel steeds meer ontwikkeld, maar echt een eigen keuken? Van oudsher is dat eigenlijk niet zo."

Dun gesneden brandrode met koolraap (Foto: Ben Ellenbroek)

Het Sallands kookboek bevat vooral recepten die mensen aansporen om te koken met Sallandse producten. "Ik heb hier bijvoorbeeld een flensje, gemaakt van meel van Bökkers Mölle. Gevuld met gehakt van Lakenvelder rund uit Lettele en boerenkaas van de Heileuver in Dalmsholte."

Overigens vind je ook traditioneel Sallandse recepten in het boek: kruudmoes, balkenbrij, Staphorster Fleeren, Hasselter juffers. "Ik heb me er nu natuurlijk in verdiept. Het heeft me echt verbaasd hoeveel er eigenlijk zijn."

Ook voor balkenbrij is plek in het boek (Foto: Ben Ellenbroek)

Het boek wordt in juni uitgebracht en wordt verkocht in boekhandels in Salland. Ook boerderijwinkels nemen het kookboek op in het assortiment. De verwachte verkoopprijs is 15 euro.