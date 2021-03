Doe Normaal: Paul Kemper was enige 'geschoolde' muzikant in Normaal

Na Ferdi Joly en Alan Gascoigne was Paul Kemper de derde sologitarist van Normaal. Tijdens de periode in de band gaf hij les op een muziekschool en zijn bijnaam was Kemper Paul Meelmoes. In aflevering 9 van de serie Doe Normaal ruim aandacht voor de enige 'geschoolde' muzikant die Normaal ooit kende.

In 1982 zat Paul namelijk in het examenjaar van het Twents Conservatorium toen hij werd gevraagd voor de band. Totaal wat anders dan de klassieke gitaar die hij op school beoefende, al maakte dat voor de band niet uit.

"Griezelig goed"

In de studio of tijdens liveoptredens gebruikte hij altijd elektrische gitaren. Dat betekent niet dat hij de klassieke muziek had afgezworen. "Ik oefen nog geregeld met klassieke gitaar om rust te krijgen. Je hebt er een bepaalde discipline voor nodig die ik daarna weer kon gebruiken bij de elektrische gitaar."

Bennie noemt Paul de beste gitarist van Nederland. "Er is geen enkele stijl die hij niet beheerst. Het is echt een allround gitarist. Hij is gewoon griezelig goed."

Kijk hier de aflevering. De tekst gaat verder onder de video.

Lesgeven

Paul geeft één middag in de week les op een Duitse muziekschool. Omdat hij het leuk vindt, maar ook om een soort back-up te hebben. "Stel dat Normaal stopt, dan heb ik iets waarop ik kan terugvallen. Maar ik speel natuurlijk liever in de band dan dat ik lesgeef."

De leerlingen weten trouwens niet eens wat Normaal is. "Dat is wel grappig. Dan speel je op zondagavond voor een paar duizend mensen, een paar uur later sta je op de Duitse school en die kinderen hebben geen idee. Dat is een leuk contrast."