Stallen moeten brandveiliger worden: "Maar het geld is er simpelweg niet"

"Een stalbrand is verschrikkelijk, dat wens je niemand toe", aldus varkensboer Gerben Dekker in Vriezenveen. Hij kent de verhalen van boeren die duizenden dieren verloren door een stalbrand. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde gisteren in een rapport dat er door overheid en boeren meer gedaan moet worden om ze te voorkomen. Maar, zegt boerenbelangenorganisatie LTO: "Boeren willen wel, maar het geld is er simpelweg niet." Boeren in Overijssel, zoals varkensboer Erik Stegink uit Bathmen en Gerben Dekker, onderschrijven dat.

"Er wordt ook al heel veel gedaan aan betere brandveiligheid. Boeren hebben geïnvesteerd in branddetectie en het voorkomen van branden", zegt Gerben Dekker. Hij heeft twee jaar geleden een nieuwe stal laten bouwen voor z'n 2.000 vleesvarkens en nog eens 3.000 biggen, met allerlei brandveiligheidsmaatregelen.

Kosten

Zo'n nieuwe stal is een flinke investering, aldus LTO Nederland. "Sommige oplossingen kosten veel meer dan door een veehouder is op te brengen," aldus bestuurder Jeannette van de Ven.

Ook Erik Stegink uit Bathmen is varkensboer. Hij kan zich soms storen aan de focus van media op stalbranden. "Kijk, zo'n stalbrand is ernstig en verdrietig. Maar er gebeurt al heel veel om dit soort branden te voorkomen. Laten we het dan ook hebben over branden in onveilige studentenhuizen, of autobranden."

Oorzaak

Ook de oorzaak van de brand moet meer aandacht krijgen, aldus de boeren. "Vaak is het moeilijk om de oorzaak van een stalbrand te achterhalen", zegt Van de Ven. Uit cijfers blijkt bijvoorbeeld dat van de ruim veertig stalbranden in 2019, van de helft niet duidelijk is geworden wat de oorzaak is.

LTO Nederland werkt sinds 2018 samen met organisaties om stallen brandveiliger te maken, in het zogenoemde Actieplan Brandveilige Veestallen. Daarbij gaat het om organisaties zoals de POV, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer Nederland.