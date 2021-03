Doe Normaal: Kijk hier de afsluiting van de Veldtocht in '95 terug

De tour, of zoals de bandleden van Normaal het 'de Veldtocht' noemden, werd traditiegetrouw altijd afgesloten in Lievelde. Zo ook in deze aflevering van de serie Doe Normaal.

In de aflevering wordt niet veel gepraat, we kijken mee vanaf het podium. De band had nog wat leuke verrassingen in petto voor de fans in de zaal. Dus dat kan je allemaal zien in onderstaande video.