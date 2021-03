Doe Normaal: Bennie en Bennie waren het gouden schrijversduo van Normaal

De band Normaal speelde vanaf de oprichting veel eigen componeerde muziek. Veel nummers kwamen van de hand van Willem Terhorst, maar er kwamen er ook veel van Bennie Jolink en Bennie Migchelbrink. De eerste kennen we, maar wie was die andere Bennie?

Kortgezegd: Bennie was een vrachtwagenchauffeur, die vaak in De Pruis kwam. "Hij was de Achterhoekse Willy Alfredo", zegt Bennie Jolink. "Als hij genoeg drank op had, dan sprong hij op tafel en begon hij te zingen. Toen dacht ik: die vent die kan wat met woorden."

De twee kwamen samen en wisselden ideeën uit. Bennie Migchelbrink was mede verantwoordelijk voor grote hits als 'Mama woar is mien pils', 't Wurd tied dat wie weer es goat dansen' en 'De hoofdman was knuppeldik'.

Kijk hier aflevering 11 van de serie Doe Normaal.

Bennie en Bennie

Het duo begreep elkaar. Bennie Migchelbrink had een paar zinnen in zijn hoofd met een bepaalde melodielijn, hij zong het in op een cassetterecorder en de andere Bennie kon het vrij makkelijk vertalen naar een instrument. "Het was vrij toonloos, maar ik snapte het wel. Ik was een soort tolk voor de band, want zij hoorden vaak niet wat Bennie bedoelde. Ik pakte de gitaar en speelde het, maar het kwam wel degelijk van Bennie af."

En dat was ook het geval met 't wurd tied. Bennie had één zin in zijn hoofd zitten die er maar niet uit ging, dat werd uiteindelijk de hoeksteen van het nummer: 'T Wurdt Tied Dat Wi-j Weer Es Gaat Dansen. "Pats boem meteen het kwartje in de gleuf, dat was meteen raak."