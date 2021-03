Doe Normaal: bassist Willem Terhorst was ook graag boer geweest

Vlak na het eerste grote Normaal-concert op Hemelvaartsdag in '75 kwam hij bij de band en hij is nooit meer weggegaan: bassist Willem Terhorst. Bennie Jolink omschrijft hem als een echte steunpilaar en rots in de branding. Wat is het voor een man? Dat zie je in aflevering 12 van de serie Doe Normaal.

Hij heeft zijn muzikaliteit nooit van huis uit meegekregen. Niemand in de familie was muzikaal of muzikant. Jopie Klein Goldewijk, een goeie vriend van de technische school, wel. Hij heeft Willem tot in den treure dingen voorgedaan. Net zolang tot hij wat kon spelen. "Ik ben die jongen zo dankbaar", zegt Willem.

Introvert

Willem is een introvert persoon en kan zichzelf goed alleen vermaken. Dit zie je ook terug op het podium. "Als we optreden probeer ik een plekje op de achtergrond te vinden. Dat gaat vanzelf en dat vind ik fijn."

Hij is eerlijk, als hij wat zegt, dan komt het recht uit het hart. Daarom hecht Bennie ook veel waarde aan Willem. "Willem zegt nooit één woord te veel, hij is heel erg to the point. Door zijn rust heeft hij een katalyserende factor in de band."

In de aflevering zie je Willem door de natuur loopt. Die setting koos hij zelf voor het interview. "Ik ben gek op de natuur, dat is het mooiste wat er is. Ik kom van de boerderij en ik woon nu in de bebouwde kom, ik benijd mensen die buitenaf wonen. Als ik ooit met de band stop, dan ga ik daar wonen. Dat gaat gebeuren."

Of hij ooit boer had willen worden? "Als die mogelijkheid er was, had ik het misschien wel gedaan. Het is het mooiste beroep dat er is."