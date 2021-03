Caroline van der Plas van BBB in quarantaine vanwege contact met besmette Ollongren

Van der Plas uit Deventer heeft 45 minuten met Ollongren in één ruimte gezeten en vindt het daarom verstandig dat ze in quarantaine gaat.

Waarom zou voor mij niet gelden wat voor alle Nederlanders geldt Caroline van der Plas, BBB

Dinsdag ging Van der Plas langs bij Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) om haar licht te laten schijnen over de formatie van een nieuw kabinet. Dat gesprek duurde dus zo'n drie kwartier.

Met de auto

"Hoewel je niet in quarantaine schijnt te hoeven, doe ik dat wel", schrijft Van der Plas die liever het zekere voor het onzekere neemt. "Waarom zou voor mij niet gelden wat voor alle Nederlanders wel geldt. Dus op naar huis." Daarbij grapt ze dat die reis naar huis gewoon met de auto gebeurt en dus niet op een trekker.

Als blijkt dat Van der Plas niet besmet is, kan ze waarschijnlijk op korte termijn opnieuw in gesprek met één of meerdere verkenners. Want Ollongren en Jorritsma hebben hun opdracht teruggegeven nadat duidelijk werd dat aantekeningen van Ollongren over de formatie zichtbaar waren op een foto.

Minister Kajsa Ollongren verlaat het Binnenhof met aantekeningen in haar arm geklemd nadat blijkt dat ze corona heeft (Foto: ANP)

Het gaat om de foto hierboven die werd gemaakt toen Ollongren het Binnenhof in Den Haag verliet omdat ze kort daarvoor hoorde dat ze positief was getest op corona.

Gezond verstand

Van der Plas gaat op Twitter ook nog in op de blunder van Ollongren. Dat de minister haar notities leesbaar bij zich droeg noemt Van der Plas "nog een bewijs dat er meer gezond verstand nodig is in Den Haag."