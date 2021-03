Thuiswerken: de één vindt het vreselijk, de ander vindt het heerlijk. Demissionair premier Rutte blijft het thuiswerken promoten in zijn persconferenties. Maar hoe zit het met draagvlak voor thuiswerken in Overijssel?

Sinds september vorig jaar houdt het RIVM bij hoeveel draagvlak er nog is voor het thuiswerken. En dat zit in Overijssel over het algemeen wel goed. Maar zeggen dat je thuiswerken een goed idee vindt en het ook daadwerkelijk doen, zijn twee verschillende dingen, blijkt uit de cijfers.

Draagvlak in Overijssel

In IJsselland en Twente ligt het draagvlak voor thuiswerken dik boven de tachtig procent. In IJsselland (86,1 procent) nog iets dikker dan in Twente (83,1 procent). En daarmee volgen de veiligheidsregio's de landelijke lijn. In Nederland is 85,1 procent van de inwoners het eens met het idee om vooral thuis te werken.

Voor alle cijfers in Twente en IJsselland kijk je onderstaande grafiek

Zeggen is niet altijd doen

Werken al die mensen dan ook thuis? Zeker niet, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Landelijk gezien niet, maar ook in Twente en IJsselland niet. Een kleine 73 procent van de Twentenaren werkt volgens het RIVM thuis, landelijk gezien is dat 67,4 procent.

In IJsselland werken er een stuk minder mensen thuis, terwijl het draagvlak daar op papier zelfs hoger is dan het landelijke gemiddelde. Zo'n 62 procent van de inwoners in de regio IJsselland werkt ook daadwerkelijk vanuit huis.

IJsselland net niet slechtste

Daarmee is IJsselland de op één na slechtst scorende veiligheidsregio. Alleen Kennemerland doet het nog iets minder: daar werkt 60,2 procent thuis terwijl 89,4 procent het een goed idee vindt.