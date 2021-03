Felle reacties op uitgelekte aantekening over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt

Een steunbetuiging van Ayfer Koç aan het adres van haar man Pieter Omtzigt krijgt op sociale media veel bijval. Vanmorgen werd duidelijk uit een aantekening van toenmalig verkenner Kajsa Ollongren dat Pieter Omtzigt mogelijk een 'functie elders' in het vooruitzicht werd gesteld. Koç is boos en laat dat weten via Twitter.

"Dus deze politieke leiders hebben een exitfunctie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtsstaat", aldus Koç.

Gelukkig gaan zij daar niet over maar zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat wel Ayfer Koç

Een ANP-fotograaf legde de notitie vast die Ollongren vanmorgen bij zich droeg toen ze het Binnenhof verliet. Dat gebeurde kort nadat ze te horen had gekregen dat ze besmet is met het coronavirus.

Koç, fractievoorzitter van het CDA in de Enschedese raad, is duidelijk. Geen enkele politieke leider bepaalt de toekomst van haar man. "Gelukkig gaan zij daar niet over maar wel zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat." De tweet is rechtstreeks gericht aan Pieter Omtzigt en is al ruim duizend keer geretweet.

De steunbetuigingen aan het adres van Koç en Pieter Omtzigt stapelen zich op.

De aantekening over Omtzigt ligt zeer gevoelig. Momenteel zit hij oververmoeid thuis na zijn inspanningen in de toeslagenaffaire.

Fluistercampagne

Er gaan bovendien geruchten dat er spanning is tussen hem en de partijtop van het CDA. Die zou Omtzigt middels een fluistercampagne als "labiel" willen afschilderen, meldde HP/De Tijd eerder deze week.

Omtzigt zou slechts "gedoogd" worden binnen de partij. Volgens NRC werd eerder tijdens de ministerraad zelfs over "het probleem Omtzigt" gesproken. Hij zou "getemperd" moeten worden vanwege zijn kritiek op de toeslagenaffaire.

In het geweer

Het is niet de eerste keer dat Ayfer Koç in het geweer komt voor haar man. Rond de lijsttrekkersverkiezing die Omtzigt nipt verloor van Hugo de Jonge meldde Koç dat er mogelijk iets fout was gegaan rond de stemprocedure.

Zij had digitaal gestemd op haar man maar kreeg als reactie een bedankje voor haar stem op Hugo de Jonge. Het leidde tot een extern onderzoek naar het verloop van de lijsttrekkersverkiezing.

Tweet

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er geen onregelmatigheden waren gevonden. Een uitkomst waar Omtzigt zich bij neerlegde. Koç kon het niet nalaten om op de verkiezingsdag nog even terug te komen op de rommelig verlopen lijsttrekkersverkiezing.