Actiegroep over vergunningsaanvraag voor Lelystad Airport: "Gebaseerd op onjuiste gegevens"

Nadat de Raad van State in mei 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigde, werd duidelijk dat de grootste Nederlandse vliegvelden niet over een natuurvergunning beschikken. In dat lijstje staat ook Lelystad Airport, waarvan de ingebruikname al vier keer werd uitgesteld door fouten in rapporten en onderzoeken.

De vliegvelden hebben stikstofruimte nodig om open te kunnen, maar die ruimte is er niet. De aanvraag voor de natuurvergunning van Lelystad Airport ligt nu ter inzage. De SATL heeft die bestudeerd en vindt dat het geheel op onjuiste informatie is gebaseerd.

Stikstofruimte

De aanvrager van de vergunning voor Lelystad Airport is de Schiphol Group, die ook voor de nationale luchthaven een vergunning heeft aangevraagd. Volgens de actiegroep denkt Schiphol Group zodanig veel stikstofruimte te hebben, dat ze een deel daarvan kan overhevelen naar Lelystad Airport zodat die gewoon open kan.

De opening van Lelystad Airport is al vier keer uitgesteld vanwege fouten in onderzoeken en rapporten (Foto: RTV Oost)

Volgens SATL heeft de Schiphol Group in beide vergunningaanvragen ook de eigen stikstofdepositie verkeerd bepaald. "Ze hebben hun eigen stikstofdepositie bepaald op grond van hun theoretisch maximale geluidbelasting", stelt SATL-voorzitter Leon Adegeest. "Zo werkt het natuurlijk niet. Een veehouder krijgt stikstofruimte op basis van diens aantal koeien en de mest die zij produceren, niet op basis van hoe hard die koeien loeien."

'Het wemelt van de fouten'

Ook in de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport zelf wemelt het van de fouten, stelt Adegeest. "Ten eerste vraagt men een vergunning aan voor 10.000 vluchten, terwijl Lelystad Airport is gebouwd voor 45.000 vluchten. De Schiphol Group bedient zich hier van een bedenkelijke salamitactiek, en dat mag niet volgens de wet."

Ingenieur Leon Adegeest ontdekte eerder ook al grove fouten in dossier Lelystad Airport (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Adegeest stelt dat de aanvraag ook bol staat van rekenfouten en onjuiste aannames. "Met verkeersmodellen wordt bijvoorbeeld berekend hoeveel verkeer straks van en naar Lelystad Airport rijdt. Dat is eerder gedaan in 2014, in de milieueffectrapportage voor Lelystad Airport. Toen werd berekend dat dagelijks meer dan 20.000 auto’s van en naar Lelystad Airport zouden gaan rijden. We weten hoe meer verkeer, hoe meer stikstofdepositie. Maar in de vergunningaanvraag voor Lelystad Airport zijn ineens meer dan 5.000 auto’s uit de verkeersmodellen verdwenen. We zien hier een oude reflex: toerekenen naar een gewenste uitkomst."

'Vergunning weigeren de enige juiste optie'

"Minister Schouten moet de aanvraag gewoon weigeren, en wel zo snel mogelijk", stelt Adegeest. "Schiphol heeft een aanvraag gedaan waarin het zich beroept op sprookjes. Als een veehouder op deze manier een vergunning aanvraagt, krijgt hij de aanvraag per kerende post terug. Doet Schiphol het, dan blijken andere regels te gelden."

SATL stapt naar de Raad van State als demissionair minister Schouten toch besluit om Schiphol en Lelystad Airport een vergunning te verlenen. "De overheid heeft de plicht om te zorgen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.”