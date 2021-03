Leed van bombardement op Goor vastgelegd in liedje

Hij had weleens gehoord dat zijn oom bij het bombardement op Goor om het leven was gekomen, maar toen hij las over diens laatste woorden wist Freek Potman meteen dat hij er een lied over wilde componeren: "Dat kwam zó hard bij mij binnen, dat ik er per se een nummer over moest schrijven."

Het was in het zicht van de bevrijding, dat Goor door Amerikaanse bommenwerpers onder vuur werd genomen. Gisteren exact 76 jaar geleden. Goor was met name doelwit omdat het een munitiedepot depot had, terwijl in de lokale Eternit-fabriek vliegtuigvleugels werden gemaakt. Gorenaar Marinus Potman beschreef de gruwelen in een boek met de opvallende titel 'De andere Marinus'.

Vernoemd naar voorganger

De auteur is zelf 'van na de oorlog' en is vernoemd naar zijn oudere broer. Die vond destijds bij het bombardement de dood. "Dat gebeurde op het moment dat ze wilden vluchten van de speelplaats naar de schuilkelder. Mijn oudere broer Gerrit, nu 87, kwam daarbij met de schrik vrij."

Hij vervolgt: "Maar Marinus heeft het niet overleefd. In die dagen was het gebruikelijk dat - wanneer een kind kwam te overlijden - de 'opvolger' naar hem of haar werd vernoemd. Dat was ik dus. Als ze het later bij ons thuis over mijn broer hadden, zeiden ze altijd 'de andere Marinus'. Vandaar de titel van het boek."

'Kwam hard binnen'

Freek, de zoon van de schrijver, kende de verhalen rond het bombardement op Goor. "Ik wist uiteraard dat er een bombardement had plaatsgevonden, maar verder wist ik er eigenlijk niet zo heel veel van. Vandaar dat ik het leuk vond dat mijn vader er een boek over had geschreven. En toen las ik dus ook het verhaal over mijn oom en wat er die dag is gebeurd. Met name de laatste woorden die hij zei, kwamen keihard bij mijn binnen. 'Ik voel mijn benen niet meer.' Toen ik dat las, raakte me dat zo hard, dat ik er per se een nummer over moest maken."

Digitale platforms

Niet met een speciale bedoeling, legt hij uit. "Ik had eigenlijk geen bepaald doel. Ik maak graag liedjes over dingen die ik mooi of interessant vind. Als iets mij raakt, maak ik daar wat van en hoop ik dat anderen dat dan mooi vinden. Ik vermoed dat sommige mensen uit Goor dit liedje nog wel kunnen waarderen."

De titel? 260 pounds. "Dat was vermoedelijk het gewicht van de bom die mijn oom destijds het leven kostte." Het nummer van Freek Potman junior and The Professionals wordt overigens niet uitgebracht op cd. "Maar het is te beluisteren op alle digitale platforms."