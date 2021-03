OM eist 3 jaar cel tegen man voor aanslagen en brandstichtingen rond Rijssen

Een 28-jarige man uit Rijssen is, samen met een vriend, verantwoordelijk voor een aantal inbraken, brandstichtingen en aanslagen in en rond Rijssen. Dat zei de officier van justitie donderdag voordat hij een celstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, eiste tegen de man.

De rechtbank in Almelo veroordeelde de vriend, een 29-jarige man uit Rijssen, afgelopen januari al tot 4 jaar celstraf en tbs.

Flatwoning beschoten

In april 2018 werden meerdere flatwoningen aan de Vincent van Goghstraat beschoten. Bij één van de woningen zaten drie kogelgaten in een slaapkamerraam en werd er ook een ruit van de keuken geraakt. Een woning twee etages hoger, werd één keer geraakt.

De bewoners van de getroffen woningen hadden geen idee waarom hun huizen waren beschoten en leefden tot de aanhouding van het tweetal, mei vorig jaar, in onzekerheid. Toen werd bekend dat het tweetal zich bedreigd voelde door een bewoner van een van de getroffen woningen en met de beschieting "een waarschuwing" wilde uitdelen.

Drugs verstoppen

Een jaar later, in 2019, verstopten de twee mannen wapens en drugs in een woning in Borne. Ze hadden onenigheid met de bewoner van het huis. Nadat ze de spullen hadden verstopt en andere waardevolle zaken hadden weggenomen, belden ze de politie over een uit de hand gelopen drugsdeal.

Gewaarschuwde agenten troffen niemand aan in de woning, maar vonden wel de vuurwapens en drugs. Daarop arresteerden ze de bewoner.

Brandstichting

De twee mannen liepen uiteindelijk tegen de lamp na twee brandstichtingen in mei 2020. De ouders van de 29-jarige man stapten toen naar de politie, waar ze vertelden dat ze een sterk vermoeden hadden dat hun zoon de dader was.

De 29-jarige bekende dat hij een schuur aan de Callunaweg en een in aanbouw zijnde vakantiewoning niet ver daarvandaan in brand had gestoken. Samen met zijn 28-jarige vriend, die dat donderdag voor de rechtbank ook toegaf. De brandstichtingen waren bedoeld om sporen van inbraken uit te wissen.

Twee maal

Voor de eigenaren van de vakantiewoning was het al de tweede keer dat hun bezit, na een inbraak, in brand werd gestoken. Het vermoeden bestaat dat de twee daar ook verantwoordelijk zijn, maar daarvoor stonden ze niet terecht.

De mannen leerden elkaar kennen in groep 8 van de lagere school. Tijdens hun rechtszaken, vorig jaar december en vandaag, werd duidelijk dat beiden verstandelijk beperkt zijn en na het gebruik van drugs zichzelf niet meer in de hand hadden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak