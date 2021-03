Man uit Duitsland moet bijna 2 jaar de cel in voor drugssmokkel

Een 46-jarige man uit het Duitse Bremen is veroordeeld tot 20 maanden cel, omdat hij in december vorig jaar bijna twee kilo drugs de grens probeerde over te smokkelen. Medewerkers van de marechaussee kwamen de man in de buurt van De Lutte op het spoor en controleerden zijn auto.

De man viel op, omdat hij met zijn auto over een klein weggetje niet ver van de Duitse grens reed. De medewerkers vonden dat raar, omdat daar niet vaak auto's met een kenteken uit Bremen rijden.

Nadat de Duitser zijn auto aan de kant had gezet, viel het de medewerkers meteen op dat de man erg zenuwachtig was. Bij doorzoeking van de auto werd de heroïne gevonden in holle ruimtes bij de achterlichten.

Telefoon repareren

Twee weken geleden zei de man tegen de rechter dat hij die dag in Nederland was om een telefoon van een vriend te laten repareren, dat zou een stuk goedkoper zijn dan in Bremen. In Rotterdam had een onbekende hem gevraagd of hij voor 1500 euro een pakketje wilde afleveren in Oldenzaal.

Toen hij werd aangehouden was hij ook naar Oldenzaal onderweg, aldus de Duitser. De rechtbank geeft in haar vonnis aan dat verhaal ongeloofwaardig te vinden. Smokkel naar Duitsland is daarom bewezen.

Tegen de man was ook 20 maanden celstraf geëist. Hij zit sinds zijn aanhouding al in de gevangenis.